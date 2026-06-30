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Partizan će od 1. jula dobiti novog sportskog direktora, a tu funkciju preuzeće nekadašnji fudbaler i bivši reprezentativac Srbije Radosav Petrović, prenosi "Sport klub".

Kako se navodi, svi detalji saradnje između dve strane su dogovoreni, pa će Petrović već od utorka zvanično započeti novi posao u Humskoj. Biće to njegova prva funkcija u fudbalu nakon što je prošle godine završio bogatu igračku karijeru.

1/10 Vidi galeriju Radosav Petrović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

Njegovo imenovanje dolazi nakon sednice Skupštine Partizana, na kojoj je postalo jasno da klub ulazi u proces reorganizacije. Izbor sportskog direktora predstavlja jedan od ključnih poteza novog rukovodstva u pokušaju da stabilizuje sportski sektor i postavi temelje za naredni period.

Petrović je ponikao u Partizanu, za prvi tim debitovao je 2008. godine, a kasnije je gradio međunarodnu karijeru nastupajući za brojne evropske klubove. U dresu reprezentacije Srbije upisao je više od 40 nastupa.

Njegovim dolaskom Partizan nastavlja strategiju angažovanja bivših igrača kluba na važnim funkcijama, sa ciljem da sportski sektor vode ljudi koji dobro poznaju sistem i tradiciju crno-belih.

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