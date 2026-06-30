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Ovaj 30-godišnji levi bek poslednje tri godine nastupao je za Bajer Leverkuzen.

Sa Atletiko Madridom Grimaldo je potpisao četvorogodišnji ugovor, a klubu će se pridružiti nakon Svetskog prvenstva, na kojem Španija u šesnaestini finala igra protiv Austrije (četvrtak, 21.00).

Grimaldo je nakon mlađih kategorija Valensije i Barselone u decembru 2015. godine potpisao ugovor sa Benfikom, a za portugalski klub je tokom sedam i po sezona odigrao 303 utakmice, postigavši 27 golova, uz 66 asistencija.

U dresu ekipe iz Leverkuzena odigrao je 145 utakmica, upisavši 30 golova i 45 asistencija. Bio je ključan igrač u istorijskoj duploj kruni Bajera u sezoni 2023/24, u kojoj su u finalu Lige Evropa poraženi od Atalante.

Sa reprezentacijom Španije do 19 godina 2012. godine je osvojio Evropsko prvenstvo, dok je za "A" reprezentaciju debitovao u novembru 2023. godine u pobedi nad Kiprom (3:1), u utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024.

(Beta)