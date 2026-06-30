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Aktuelni trener Teleoptika, Marko Jovanović, doživeo je neprijatnost pošto je napadnut fizički, te su mu nanete telesne povrede.

Ovim povodom se oglasio i klub iz Humske zvaničnim saopštenjem.

- Fudbalski klub Partizan najoštrije osuđuje današnji napad na Marka Jovanovića, bivšeg igrača Partizana i sadašnjeg trenera FK Teleoptik. Jovanovića su napale tri osobe, a on se nakon ovog nemilog događaja nalazi u Urgentnom centru.

FK Partizan zahteva od nadležnih državnih organa hitnu i sveobuhvatnu istragu ovog slučaja, identifikaciju svih izvršilaca i preduzimanje zakonom predviđenih mera.

Posebno ističemo da ovo, nažalost, nije prvi put da se zaposleni u sistemu FK Partizan i FK Teleoptik suočavaju sa pritiscima, pretnjama i fizičkim napadima.

Zbog toga tražimo od državnih organa i policije da bez odlaganja obezbede Sportski centar Partizan-Teleoptik, kao i stadion Partizana, i preduzmu sve neophodne mere kako bi se garantovala bezbednost zaposlenih, igrača, dece, stručnog osoblja i svih drugih lica koja svakodnevno borave na ovim lokacijama.

Klub takođe zahteva da bude blagovremeno obavešten o rezultatima istrage i merama koje će biti preduzete povodom ovog napada – piše u saopštenju crno-belih.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Jovanović je već dva puta bio "privremeni" šef struke Partizana - posle smene Sava Miloševića, a nedavno kada je ekipu napustio Srđan Blagojević.

Kao igrač Partizana, nastupao je u dva navrata za crno-bele i odigrao ukupno 95 utakmica.

Ekipu Teleoptika preuzeo je u novembru prošle godine.