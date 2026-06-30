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Aktuelni prvak Italije oprostio se od golmana Jana Zomera i iskusnih odbrambenih igrača Stefana de Fraja, Frančeska Ačerbija i Matea Darmijana.

Inter je objavio opširna saopštenja za svakog od njih, uz video snimke sa njihovim najboljim trenucima u dresu milanskog kluba.

De Fraj (34), proveo je najviše vremena u Interu - osam sezona, tokom kojih je osvojio devet trofeja, uključujući tri titule prvaka Italije i tri Kupa Italije.

Isti broj trofeja osvojio je dve godine stariji Darmijan, koji je u Interu proveo šest godina.

Ačerbi (38), je tokom četiri godine igranja za Inter osvojio dve titule prvaka Italije i dva Kupa Itaije, dok je godinu dana mlađi Zomer osvojio dve titule u Seriji A i jedan Kup.

De Fraj, Darmijan i Ačerbi takođe imaju po dve srebrne medalje sa finala Lige šampiona 2023. i 2025. godine, dok Zomer ima jednu iz prošle godine.

(Beta)