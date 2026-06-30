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Zvezda Intera iz Milana, Alesandro Bastoni, navodno je pod istragom italijanske policije u okviru istrage o dečijoj prostituciji.

On se sumnjiči da je bio u vezi sa 17-godišnjom devojkom. Defanzivac, koji takođe igra i za reprezentaciju Italije, biće saslušan u narednim danima, prenosi sportski list "Gazeta" (Gazzetta). Milansko tužilaštvo navodno istražuje jednu "eskort agenciju" u tom gradu.

1/5 Vidi galeriju Alesandro Bastoni Foto: Cerberus Sport / Shutterstock Editorial / Profimedia, Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

Ta kompanija navodno organizuje "ol-inkluziv" (all-inclusive) zabave i događaje na kojima se redovno zabavljaju fudbaleri i druge VIP ličnosti.

Ovo dolazi u trenutku kada se danas saznalo da Žoze Murinjo merka Bastonija za poziciju centralnog beka u Real Madridu.

Prema pisanju ovog italijanskog sportskog lista, dokumenti pokazuju da se još tri fudbalera pozivaju isključivo u svojstvu svedoka: Danijel Maldini, Kevin Bonifaci i Rikardo Kalafijori iz Arsenala.

Bastoni se navodno tereti da je imao seksualni odnos sa 17-godišnjom devojkom, sa kojom je upoznat preko eskort agencije "Ma.De".

Međutim, njeno svedočenje navodno potvrđuje da oni nisu imali seksualni odnos.

Njih dvoje je navodno spojio jedan od zaposlenih u agenciji. Bastoni je prvi fudbaler koji se našao pod istragom u okviru ovog postupka.

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