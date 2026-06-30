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Evropska fudbalska unija (UEFA) izrekla je kaznu za FK Partizan nakon što je Telo za finansijsku kontrolu klubova (CFCB) utvrdilo da beogradski klub nije poštovao pravila o fudbalskoj zaradi tokom trogodišnjeg perioda zaključno sa finansijskom 2025. godinom.

Odluka je doneta u okviru redovne kontrole finansijske održivosti klubova koji učestvuju u evropskim takmičenjima.

Stadion Partizana Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

Partizan se tako našao među nekoliko evropskih klubova koji su kažnjeni zbog kršenja finansijskih propisa, uključujući Njukasl, Juventus, Nicu, Santa Klaru i Astanu.

UEFA je saopštila da su protiv klubova preduzete disciplinske mere u skladu sa pravilima o finansijskoj održivosti, koja imaju za cilj veću kontrolu troškova i poslovanja klubova.

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