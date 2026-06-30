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Brazilski napadač Džeferson Marinjo, mogao bi ovog leta da postane predmet velikog regionalnog transfer okršaja između Hajduka i Partizana.

Prema informacijama brazilskog ESPN-a i novinara Felipea Silve, splitski klub se uključio u trku za 26-godišnjeg fudbalera turskog Goctepea, iako se prethodnih dana činilo da je njegov prelazak u Partizan praktično završen.

Isti izvor navodi da turski klub sada razmatra ponude oba tima, pa bi borba za potpis Brazilca mogla dodatno da se zakomplikuje.

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Mundijal - navijači Brazila Izvor: Kurir