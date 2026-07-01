Slušaj vest

Partizan bi ovog leta mogao da ostane bez jednog od svojih najvećih talenata.

Poznati italijanski transfer insajder Fabricio Romano objavio je da je Bolonja započela pregovore sa crno-belima oko transfera Ognjena Ugrešića, jednog od najperspektivnijih mladih vezista u Srbiji.

Ognjen Ugrešić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Prema informacijama poznatog fudbalskog insajdera, klub iz Serije A već je uspostavio direktan kontakt sa Partizanom, dok je i sam Ugrešić zainteresovan za prelazak u Italiju. Pregovori između dve strane se nastavljaju.

Italijanski mediji navode da bi posao mogao da bude vredan oko sedam miliona evra, ali konačan dogovor još nije postignut i pregovori su i dalje u toku.

Ugrešić je prošle sezone skrenuo pažnju odličnim partijama u dresu Partizana. Mladi vezista odigrao je 44 utakmice, postigao osam golova i upisao četiri asistencije, čime je privukao interesovanje brojnih evropskih klubova. Ranije su se sa njim povezivali Torino, Fejenord i još nekoliko timova iz liga "petice", ali je Bolonja sada napravila konkretan korak.

Ukoliko se transfer realizuje, Partizan bi mogao da ostvari jednu od najvećih prodaja u poslednjih nekoliko godina, dok bi Ugrešić dobio priliku da karijeru nastavi u jednoj od najjačih evropskih liga.

Ne propustiteFudbalHAJDUK OTIMA IGRAČA PARTIZANU? Brazilski napadač na raskrsnici između Humske i Poljuda...
PARTIZAN-TRENING_17.JPG
FudbalUEFA KAZNILA FK PARTIZAN! Ovo je razlog!
Detalj sa utakmice Partizan - Radnički 1923 na stadionu u Humskoj
FudbalOGLASILI SE IZ HUMSKE POSLE NAPADA NA MARKA JOVANOVIĆA: Zahtevamo hitnu istragu!
Marko Jovanović
FudbalRAĆA PETROVIĆ SE VRAĆA U PARTIZAN! Miljenik Grobara ponovo u Humskoj!
PETROVIC RADOSAV_18.jpg

01:03
Rasim Ljajić o promenama u UO FK Partizan Izvor: MONDO/Dušan Ninković