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Partizan bi ovog leta mogao da ostane bez jednog od svojih najvećih talenata.

Poznati italijanski transfer insajder Fabricio Romano objavio je da je Bolonja započela pregovore sa crno-belima oko transfera Ognjena Ugrešića, jednog od najperspektivnijih mladih vezista u Srbiji.

1/7 Vidi galeriju Ognjen Ugrešić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Prema informacijama poznatog fudbalskog insajdera, klub iz Serije A već je uspostavio direktan kontakt sa Partizanom, dok je i sam Ugrešić zainteresovan za prelazak u Italiju. Pregovori između dve strane se nastavljaju.

Italijanski mediji navode da bi posao mogao da bude vredan oko sedam miliona evra, ali konačan dogovor još nije postignut i pregovori su i dalje u toku.

Ugrešić je prošle sezone skrenuo pažnju odličnim partijama u dresu Partizana. Mladi vezista odigrao je 44 utakmice, postigao osam golova i upisao četiri asistencije, čime je privukao interesovanje brojnih evropskih klubova. Ranije su se sa njim povezivali Torino, Fejenord i još nekoliko timova iz liga "petice", ali je Bolonja sada napravila konkretan korak.

Ukoliko se transfer realizuje, Partizan bi mogao da ostvari jednu od najvećih prodaja u poslednjih nekoliko godina, dok bi Ugrešić dobio priliku da karijeru nastavi u jednoj od najjačih evropskih liga.