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Fudbalski klub Barselona i Andreas Kristensen postigli su dogovor o produžetku ugovora danskog defanzivca do 30. juna 2028. godine, saopštio je danas španski klub.

Kristensen je u Barselonu došao u leto 2022. godine iz Čelsija i do sada je za taj klub odigrao 98 utakmica.  Za to vreme osvojio je tri titule u Primeri, jedan Kup kralja i tri Superkupa Španije.

Danac je prošle sezone doživeo ozbiljnu povredu kolena koja ga je udaljila sa terena skoro šest meseci. Kristensen se vratio na teren na kraju sezone, nastupivši u poslednjoj utakmici prvenstva u gostima protiv Valensije krajem maja.

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