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Srpski golman je prošle sezone bio najbolji u Seriji A, pa je i te kako je skrenuo pažnju na sebe.

Mile Svilar je u Romu stigao 2022. godine, a uskoro bi mogao da napusti klub.

Ipak, uprkos problemima sa finansijskim fer-plejom Roma je odbila ponudu Juventusa.

Navodno, ekipa iz Torina je ponudila 50 miliona evra za transfer Svilara, ali "vučica" nije želela da prihvati ponudu i da tako važnog člana prepusti velikom rivalu.

Mile Svilar najbolji golman Serije A Foto: Mairo Cinquetti / Alamy / Profimedia

Juventus je želeo da 42 miliona evra isplati odmah, a još osam kroz bonuse.

Golman koji je upisao jedan nastup za reprezentaciju Srbije, a nakon toga odlučio da ne želi da brani za nacionalni tim svoje države, ima 26 godina i izvesno je da ga u budućnosti čeka veliki transfer.

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Bonus video:

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DARA BUBAMARA GRMI NA OLIMPIKU Mile Svilar predstavljen navijačima Rome Izvor: Youtube/AS ROMA