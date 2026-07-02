Uprkos finansijskim problemima Roma je odlučila da odbije bogatu ponudu za Mileta Svilara.
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ZVUČI LUDO, ALI ZA SRBINA KOJI NE ŽELI DA BRANI ZA SRBIJU ODBIJENA BRUTALNA PONUDA! Imaju finansijske probleme, ali ga ne daju ovom klubu!
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Srpski golman je prošle sezone bio najbolji u Seriji A, pa je i te kako je skrenuo pažnju na sebe.
Mile Svilar je u Romu stigao 2022. godine, a uskoro bi mogao da napusti klub.
Ipak, uprkos problemima sa finansijskim fer-plejom Roma je odbila ponudu Juventusa.
Navodno, ekipa iz Torina je ponudila 50 miliona evra za transfer Svilara, ali "vučica" nije želela da prihvati ponudu i da tako važnog člana prepusti velikom rivalu.
Mile Svilar najbolji golman Serije A Foto: Mairo Cinquetti / Alamy / Profimedia
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Juventus je želeo da 42 miliona evra isplati odmah, a još osam kroz bonuse.
Golman koji je upisao jedan nastup za reprezentaciju Srbije, a nakon toga odlučio da ne želi da brani za nacionalni tim svoje države, ima 26 godina i izvesno je da ga u budućnosti čeka veliki transfer.
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