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Sada se Jovanović oglasio i otkrio je detalje incidenta, a njegova izjava osvanula je na zvaničnom sajtu kluba.

- Pre svega, želim da se zahvalim svima na ogromnoj podršci koju sam dobio nakon jučerašnjeg incidenta. Primio sam stotine poruka od prijatelja, bivših i sadašnjih igrača, ljudi iz fudbala, navijača Partizana i mnogih drugih koji su mi pružili podršku u ovom teškom trenutku.

Ne želim da od ovog događaja pravim dodatni publicitet, iako sam dobio veliki broj zahteva za intervjue i televizijska gostovanja, ali smatram da je u interesu javnosti da bude upoznata sa svim činjenicama i detaljima onoga što se dogodilo.

I sada, 24 sata nakon svega što se dogodilo, iskreno mogu da kažem da i dalje ne znam pravi razlog zbog kojeg sam napadnut. Kada sam došao u Sportski centar Partizan-Teleoptik, zatekao sam Đ.P. sa još dvojicom momaka koje ne poznajem. Kada sam mu prišao, odvojio me je sa strane i povišenim tonom počeo da mi zamera zbog toga što mu nisam, u skladu sa njegovim zahtevom, obezbedio dresove igrača FK Partizan.

1/9 Vidi galeriju Marko Jovanović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Starsport

Rekao sam mu da ću pokušati da mu ih nabavim, ali da sam trenutno zauzet i veoma rastrojen jer mi je sestra teško bolesna. Na to mi je odgovorio da ga to ne zanima. Nakon još nekoliko upućenih reči, skinuo je naočare i iznenada me udario pesnicom u glavu. Pokušao sam da se odbranim, ali sam zatim dobio još jedan udarac u glavu od jednog od momaka koji je bio sa njim i inicijali su mu A.V.

Nakon toga mi je Đ.P. nasilno oduzeo telefon i nastavio da me vređa, zajedno sa pomenutim A.V. Posle nekoliko minuta uspeo sam da uđem u zgradu SC Partizan-Teleoptik, gde je portir na moj zahtev pozvao policiju. Moram da napomenem da treći momak, čije ime i dalje ne znam, nije učestvovao u napadu i da je u jednom trenutku pokušao da me odbrani rečima: "Nemojte da ga dirate. On je naš brat grobar." Nakon toga su sva trojica sela u automobil i otišla u nepoznatom pravcu.

Želim da naglasim da sa Đ.P. nisam imao nikakav bliži niti dalji kontakt, osim u vezi sa onim što sam naveo, odnosno njegovim ranijim zahtevima da mu obezbedim dresove Partizana.

Takođe želim da obavestim javnost da je tačno da sam posle ovog nemilog incidenta razmišljao o ostavci i o svojoj odluci obavestio članove stručnog štaba. U tim trenucima, dok su me zvali moji najbliži - majka, sestra, deca koja su me pitala šta se dogodilo, kao i supruga koja je u osmom mesecu trudnoće i koja je bila sa mnom u Urgentnom centru - čovek ne može da ostane ravnodušan.

Ipak, posle prespavane noći, nakon svih poruka podrške, nakon saopštenja tribine Grobari Jug, kojima se ovom prilikom zahvaljujem, kao i razgovora koje sam imao sa predsednikom kluba i generalnim direktorom, doneo sam odluku da ostanem na mestu trenera prvog tima FK Teleoptik.

Smatram da bi moj odlazak, u ovom trenutku, mogao da bude shvaćen kao poruka da se ovakvi incidenti mogu ignorisati i da nasilje može da pobedi. To ne želim da dozvolim!

Za kraj, želim da obavestim javnost da sam ceo slučaj prijavio i da sam dao izjavu policiji. Očekujem brzu i odlučnu reakciju državnih organa - istakao je Jovanović.

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