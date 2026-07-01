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"Marsej je jedinstven klub, sa izuzetnom istorijom, snažnim identitetom i navijačima čija je strast prepoznata daleko izvan granica zemlje. Zaista sam oduševljen što sam deo ovog novog projekta", rekao je Ženesio.

Devetostruki šampion Francuske završio je prošlu sezonu na petom mestu, tokom koje je trener Roberto de Zerbi otpušten, predsednik Pablo Longorija je napustio klub, a navijači protestovali zbog pravca u kojem se kreće nekadašnji šampion Evrope.

1/4 Vidi galeriju Fudbaleri Olimpik Marseja Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Pored toga, Marseju, koji je u američkom vlasništvu, ovog meseca je zaprećeno jednogodišnjom zabranom učešća u evropskim takmičenjima i kažnjen je novčanom kaznom od deset miliona evra.

Ženesio je prethodno trenirao Lion, Ren i Lil. Proglašen je za trenera godine 2022. godine, a prošle sezone je odveo Lil do trećeg mesta.