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Fudbalski klub Radnički iz Niša saopštio je danas da je Igor Ivanović novi igrač tog kluba.

Ivanović je rođen 28. jula 1997. godine u Jagodini, igra na krilnim pozicijama, ali odlično se snalazi i kada je iza napadača, naveo je klub sa Čaira.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Karijeru u Srbiji gradio je u rodnoj Jagodini, Napretku i Radniku, a igrao je za klubove iz Belorusije, Kazahstana i Kine.

Sa Šahtjorom iz Soligorska je dva puta bio prvak države i jednom osvojio Superkup. Sa Tobolom je u Kazahstanu osvojio Kup i Superkup. Poslednji angažman imao je u Radniku iz Surdulice za koji je igrao minulog proleća.