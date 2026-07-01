Pao je potpis, Nišlije dovele novo pojačanje!
Fudbal
FUDBALER KOJI JE SA ŠAHTJOROM OSVOJIO DVE TITULE STIGAO NA "ČAIR"! Radnički iz Niša predstavio moćno pojačanje!
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Fudbalski klub Radnički iz Niša saopštio je danas da je Igor Ivanović novi igrač tog kluba.
Ivanović je rođen 28. jula 1997. godine u Jagodini, igra na krilnim pozicijama, ali odlično se snalazi i kada je iza napadača, naveo je klub sa Čaira.
Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Karijeru u Srbiji gradio je u rodnoj Jagodini, Napretku i Radniku, a igrao je za klubove iz Belorusije, Kazahstana i Kine.
Sa Šahtjorom iz Soligorska je dva puta bio prvak države i jednom osvojio Superkup. Sa Tobolom je u Kazahstanu osvojio Kup i Superkup. Poslednji angažman imao je u Radniku iz Surdulice za koji je igrao minulog proleća.
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