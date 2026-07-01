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Ugovor je potpisan do juna 2028. godine. Nekadašnji fudbaler crno-belih, bivši reprezentativac Srbije i jedan od igrača koji su obeležili uspešan period Partizana od 2008. do 2011. godine, vraća se u Humsku u novoj ulozi.

U dresu Partizana Radosav Petrović je odigrao 107 zvaničnih utakmica i postigao 20 golova. Sa crno-belima je osvojio pet trofeja – tri titule prvaka Srbije i dva Kupa Srbije. Bio je deo generacije koja je osvajala trofeje i predstavljala Partizan na evropskoj sceni, uključujući i nastup u Ligi šampiona. Njegovi nastupi, golovi, odnos prema dresu i veza sa navijačima učinili su ga jednim od prepoznatljivih igrača tog perioda.

1/10 Vidi galeriju FK Partizan pripreme 2026. Foto: Www.partizan.rs

Nakon odlaska iz Partizana, Petrović je izgradio bogatu međunarodnu karijeru. Iskustvo stečeno u različitim fudbalskim sredinama, uz poznavanje više jezika, predstavljaće važan oslonac u njegovom radu na funkciji sportskog direktora FK Partizan.

Petrović je bio i reprezentativac Srbije, za koju je upisao 44 nastupa i postigao dva gola. Bio je deo nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi, čime je dodatno potvrdio status igrača koji je kroz Partizan došao do najvišeg reprezentativnog nivoa.