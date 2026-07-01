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CAS je danas saopštio da je saslušanje po žalbi Aston Vile održano prema planu, ali nije naveo kada će doneti odluku.

Aston Vila je u januaru Mecu platila 12 miliona evra za dovođenje Madžoa, ali nije mogla da ga uvrsti u tm.

Fifa je odbila da registruje ;Madžoa jer njena pravila o transferima ograničavaju međunarodne transfere maloletnih igrača. Nekadašnji omladinski reprezentativac Luksemburga napuniće 18 godina u januaru.

Aston Vila će u predstojećoj sezoni igrati u Ligi šampiona, a rok za prijavu spiska igrača Evropskoj fudbalskoj uniji (Uefa) ističe 2. septembra. Rok za prijavu igrača u Premijer ligi dolazi po zatvaranju letnjeg prelaznog roka 1. septembra.

Madžo je poslednji put odigrao zvaničnu utakmicu u decembru, u francuskom prvenstvu.

On je prošle godine odigrao tri prijateljske utakmice za seniorsku reprezentaciju Luksemburga, a zatim je promenio sportsko državljanstvo i počeo da igra za Englesku u selekciji do 17 godina.

Fifa dozvoljava određene izuzetke za transfere maloletnih igrača, uključujući slučajeve kada se igrač od 16 ili 17 godina seli unutar teritorije Evropske unije. Međutim, Velika Britanija više nije članica Evropske unije, pa se taj izuzetak ne može primeniti u ovom slučaju.

(Beta)