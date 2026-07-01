Slušaj vest

Transfer 21-godišnjeg desnog beka vredan je 47 miliona funti uključujući bonuse, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Palestra je potpisao ugovor na šest godina, uz mogućnost nastavka saradnje na još godinu dana.

On je prvo pojačanje novog trenera Čelsija Ćabija Alonsa.

Palestra je trebalo da pređe u Inter, ali se odlučio za Čelsi zbog značajno veće plate, preneli su italijanski mediji.

"Mnoge stvari su me ubedile da pređem u Čelsi, jedan od najboljih klubova na svetu. Imamo mnogo talentovanih igrača, veoma jaku ekipu i trenera Ćabija. Razgovarao je sa mnom o tome kako želi da igramo, što je uzbudljivo i jedva čekam da se takmičim u Premijer ligi", rekao je Palestra.

On je prošle sezone igrao na pozajmici u Kaljariju i proglašen je za najboljeg defanzivca Serije A.

(Beta)

Ne propustiteFudbalENGLEZ PRVO POJAČANJE ZA ŽELEZNIČAR: U Pančevo stigao bivši igrača Čelsija
B-IMG_2677-scaled.jpg
FudbalZA SRBIJU VIŠE NE ŽELI DA ČUJE! Odjavio Orlove, pa zaludeo Evropu! Velikani se otimaju za njega: Čelsi nudio 50 miliona evra za Srbina!
SRBIJA A TIM-TRENING_29.JPG
FudbalJEDVA SU DOČEKALI! London gori zbog ove objave: Čelsi brutalno ismejao Arsenal posle poraza u finalu Lige šampiona!
Arsenal
FudbalENCO FERNANDES ŽELI DA NAPUSTI ČELSI: Uprava za njegov transfer traži 120 miliona funti
Enco Fernandes

00:49
Bosna i Hercegovina izgovor imena fudbalera za Svetsko prvenstvo 2026 Izvor: FIFA