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Transfer 21-godišnjeg desnog beka vredan je 47 miliona funti uključujući bonuse, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Palestra je potpisao ugovor na šest godina, uz mogućnost nastavka saradnje na još godinu dana.

On je prvo pojačanje novog trenera Čelsija Ćabija Alonsa.

Palestra je trebalo da pređe u Inter, ali se odlučio za Čelsi zbog značajno veće plate, preneli su italijanski mediji.

"Mnoge stvari su me ubedile da pređem u Čelsi, jedan od najboljih klubova na svetu. Imamo mnogo talentovanih igrača, veoma jaku ekipu i trenera Ćabija. Razgovarao je sa mnom o tome kako želi da igramo, što je uzbudljivo i jedva čekam da se takmičim u Premijer ligi", rekao je Palestra.

On je prošle sezone igrao na pozajmici u Kaljariju i proglašen je za najboljeg defanzivca Serije A.

(Beta)