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Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) uvela je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku obavezne pauze za hidrataciju igrača tokom utakmica, koje su zbog toga podeljene na četvrtine.

Fifa je odredila trominutne pauze na polovini oba poluvremena u svakoj od 104 utakmice na turniru, kako bi se igrači hidrirali, bez obzira na temperaturu i da li je stadion pod krovom.

Takmičenje u švajcarskoj ligi počinje 25. jula sa dve utakmice od 18 časova, a dan kasnije igraće se u terminima od 14 časova i 16.30.

Švajcarsku je zahvatio toplotni talas, a temperature i tokom večeri dostignu 35 stepeni Celzijusa.

Kritičari tih pauza navode da prekidi remete prirodan tok utakmice i da su osmišljeni, pored zaštite zdravlja igrača, kako bi se emiterima koji su platili Fifi milijarde dolara za prava prenosa dalo vremena da prodaju više reklama.

Švajcarska liga se takao priključila Evropskoj fudbalskoj uniji (Uefa) i izjavila da će primenjivati pauze za piće "samo kada temperature to opravdavaju", nakon dogovora sa ekipama pre utakmice.

(Beta)