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U trećem prijateljskom meču na pripremama u Sloveniji Čukarički je zabeležio drugu pobedu, ovoga puta protiv povratnika u elitno društvo hrvatskog fudbala, ekipe Rudeša. I to posle neverovatnog preokreta, do 86. minuta Brđani su gubili sa 3:1… Šef struke Marko Jakšić meč je počeo sa timom koji je protiv Olimpije igrao u drugom polvremenu, ali mnogo toga u belo-crnom timu nije funkcionisalo kako treba.

Foto: Fk Čukarički

Doduše, počelo je dobrom šansom za Brđane, u petom minutu novajlija Ebere je prošao po levoj strani i centrirao, Sise je zahvatio volej, ali je sa 14 metara šutirao pravo u golmana Rogića. Rudeš je prvu priliku iskoristio, posle lošeg pasa Žurića Alison je presekao loptu, dodao do Koraća, koji je iz izgledne pozicije rutinski savladao Stojkovića – 0:1.

Imao je solidnu priliku u 14. minutu Ebere, ali je iskosa sa leve strane sa 20-ak metara šutirao visoko preko gola hrvatskog tima. U 29. minutu dugo je vukao loptu strelac vodećeg gola Korać, imao je opciju i da doda, odlučio se za put i pogrešio. Šest minuta kasnije najlepši potez na utakmici, na odbitak je natrčao Šušak, koji je levicom opalio po lopti, ona je pogodila prečku, odbila se na gol-liniju i potom u polje.

Samo što je počelo drugo poluvreme Rudeš je duplirao prednost. Bila je to lepa akcija hrvatskog tima, po levoj strani je prošao Orešković, a Kamenar je posle samo 50 sekundi nastavka savladao Stojkovića – 0:2. Brđani su smanjili rezultat u 57. minutu, bila je to akcija koju je poveo Sise, uposlio je Embonga, ovaj dodao do Eberea, a polaznik Evertonove škole je šutirao sa 18 metara, golman je kratko odbio, a na loptu je natrčao i u mrežu je smestio Vojnović – 1:2.

Usledio je odličan period igre Čukaričkog, koji je u kratkom vremenskom intervalu imao nekoliko prilika. Najpre, posle sjajnog centaršuta Šehovića u 63. minutu, na drugoj stativi našao se Stojanović, koji je šutirao iz prve, pogodio je stativu. Samo minut kasnije posle solo akcije pokušao je Mijović, njegov šut iskosa sa desne strane bio je neprecizan.

U 66. minutu još jedna dobra akcija belo-crnih, Đorđević je uputio povratni pas, na loptu je natrčao i iz prve silovito sa 14 metara šutirao raspoloženi Šehović, ali preko gola Rudeša. U jeku inicijative Čukaričkog hrvatski tim je postigao treći pogodak u 72. minutu, Ilečić je umakao odbrani Brđana i vrlo preciznim udarcem savladao je Stojkovića – 1:3.

Tri minuta kasnije umalo još jedan pogodak Rudeša, direktno iz slobodnog udarca pokušao je Kamenar, Brđane je spasila stativa. Odmah potom sjajna akcija belo-crnih, Miladinović je maestralno iza leđa odbrane Rudeša uposlio Sisoka, čiji je udarac sa deset metara sjajno odbranio Holjevac. Blizu pogotka Beograđani su bili i u 78. minutu, ali je tada udarac Mijovića iskosa sa desne strane zaustavila stativa.

U 85. minutu odlična prilika za Brđane, najpre je Pavkov primio loptu u protivničkom šesnaestercu, a njegov šut je odbranio golman Rudeša, na odbitak je natrčao Miladinović, i njegov udarac ukrotio je golman hrvatskog tima. Samo minut kasnije Pavkov je sjajno spustio loptu do Miladinovića, kojeg je protivnički igrač oborio u šesnaestrecu. Upravo je Miladinović u 86. minutu bio precizan sa bele tačke – 2:3.

Četiri minuta kasnije izjednačenje, Miladinović je sjajno ispratio golmana Rudeša, koji je bio nešto nesigurniji, nije na vreme ispucao loptu, dovoljno da je mladi vezista ukrade i potom lako smesti u tada već praznu mrežu – 3:3. U 90+3. minutu još jedan jedanaestreac za Čukarički, iznudio ga je Pavkov, a rutinski realizovao Veljko Radosavljević za veliki preokret – 4:3.

Čukarički – Rudeš 4:3 (0:1)

Strelci: 0:1 – Korać u 7, 0:2 – Kamenar u 46, 1:2 – Vojnović u 57, 1:3 – Ilečić u 72, 2:3 – Miladinović iz jedanaesterca u 86, 3:3 – Miladinović u 90, 4:3 – Radosavljević iz jedanaesterca u 90+3. minutu. Stadion u Radomlju. Gledalaca: 100. Sudija: Jure Žagar (Slovenija).

ČUKARIČKI: Stojković, Vojnović, Žurić, Mijailović, Anđelić, Prokopijević, Embong, Bajović, Sise, Ebere, Maravić. Igrali su još: Šehović, Stojanović, Miletić, Sisoko, Abramušić, Miladinović, Radosavljević, Mijović, Đorđević, Pavkov.

RUDEŠ: Rogić, Pripuz, Celjak, Stolnik, Šušak, Dorić, Popović, Alison, Ćavi, Poldrugac, Korać. Igrali su još: Holjevac, Peranović, Žutić, Udovčić, Ceko, Radvan, Jerečić, Ilečić, Kamenar, Orešković, Barać.

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