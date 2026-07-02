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Više od 1.700 mladih ljudi širom Srbije učestvovalo je u programu podrške mentalnom zdravlju koji su sproveli UNICEF i omladinska organizacija OPENS zahvaljujući podršci srpskog fudbalskog reprezentativca Dušana Vlahovića.

Kroz radionice, vršnjačku edukaciju i povezivanje sa stručnim službama, mladi su stekli znanja i veštine koje im pomažu da brinu o svom mentalnom zdravlju, prepoznaju kada im je potrebna pomoć i pruže podršku svojim vršnjacima. Program je realizovan u 15 gradova Srbije.

Podrška Dušana Vlahovića omogućila je realizaciju programa u prva četiri grada, čime je postavljen temelj za dalje širenje aktivnosti i uključivanje većeg broja mladih širom Srbije.

Pored finansijske podrške, Vlahović je bio i javno lice kampanje, učestvovao na konferencijama, govorio o značaju mentalnog zdravlja dece i mladih, kao i o ulozi porodice i okruženja u prevazilaženju životnih izazova.

,,Partnerstva poput ovog oblikuju živote mladih i utiču na budućnost generacija koje dolaze. Naša zajednička uloga je da im pomognemo da se adaptiraju na kompleksne promene i omogućimo im da stupe u život svesni da će izazovi biti deo njihovog puta, ali sa verom u sebe da mogu da ih savladaju i donose zdrave životne odluke. Dušan Vlahović, UNICEF i omladinska organizacija OPENS imali su isti cilj: ukloniti stigmu, promovisati dobrobit i obezbediti integrisanu podršku mladima kroz jačanje svih aktera u zajednici koji se nalaze u okruženju mladih”, rekla je Stanislava Vučković, rukovoditeljka programa za razvoj adolescenata i mladih u UNICEF-u u Srbiji.

Nakon uspeha u petnaest gradova, sledeći korak je širenje programa u nove sredine i nastavak rada sa postojećom mrežom edukatora, kako bi još više mladih dobilo priliku da nauči da je traženje pomoći znak snage, a ne slabosti.

Dok na terenu postiže golove, Dušan Vlahović je ovim projektom pokazao da najveće pobede ne moraju da se mere samo sportskim rezultatima – već i brojem mladih kojima je pomogao da se osećaju saslušano, prihvaćeno i podržano.