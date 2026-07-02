Slušaj vest

Fudbaleri OFK Beograda upisali su prvu pobedu na letnjim pripremama, pošto su na Zlatiboru savladali Radnički 1923 iz Kragujevca rezultatom 2:1.

Tim trenera Jovana Damjanovića slavio je posle golova Jakuba Siluea je u 61. i 74. minutu, dok je jedini gol za Kragujevčane dao Nikola Bukumira u 80. minutu.

Jovan Damjanović
Jovan Damjanović sa ekipom OFK Beograda na Zlatiboru Foto: www.ofkbeograd.com


Romantičari su do trijumfa stigli posle bolje igre u drugom poluvremenu, kada su bukvalno izdominirali terenom. Centralna figura na meču bio je centarfor Jakuba Silue (24) iz Obale Slonovače, koji je terorisao odbranu Kragujevčana.

Pored njega, opasan po gol Radničkog 1923 bio je krilni fudbaler Tajler Vauter. Holanđanin je na muke posle dva slobodna udarca stavljao mladog golmana Kragujevčana Luku Lijeskića.

Fudbaleri OFK Beograda na Zlatiboru odrađuju drugi deo priprema pred početak sezone u Superligi, pošto su prvi proveli u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi. Čekaju ih još dve provere. Prva je 8. jula protiv Vršca, a generalnu probu imaće dan kasnije, 9. jula, a protivnik će biti Budućnost iz Podgorice.

Početak nove superligaške sezone zakazan je za 18. jul, a OFK Beograd će gostovati u Novom Sadu protiv Vojvodine.

Ne propustiteFudbalBOMBA! EVROPSKI VELIKAN ŽELI IGRAČA OFK BEOGRADA I ZVEZDINO DETE: Sprema se ozbiljan transfer, na stolu je veliki novac!
Aleksa Cvetković
FudbalROMANTIKA SE VRATILA NA KARABURMU: Lopta se opet kotrlja na Omladinskom stadionu - navijači OFK Beograda napravili spektakl
OFK Beograd
FudbalOFK BEOGRAD IMA MOMKA KOJI JE BIO NA SPISKU VELJKA PAUNOVIĆA: Ponikao je u Zvezdi, a na svakoj utakmici pretrči više od 11 kilometara
Aleksa Cvetković
FudbalPOČEO JE KAO ŠTOPER, A SADA JE STRAH I TREPET ZA GOLMANE: Amerikanac oduševljen Srbijom, žali što ranije nije stigao u Evropu
Itan Hord

00:36
Balša Popović i Grobari na OFK Beograd - Partizan Izvor: Arena 1 Premium