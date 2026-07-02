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Fudbaleri OFK Beograda upisali su prvu pobedu na letnjim pripremama, pošto su na Zlatiboru savladali Radnički 1923 iz Kragujevca rezultatom 2:1.

Tim trenera Jovana Damjanovića slavio je posle golova Jakuba Siluea je u 61. i 74. minutu, dok je jedini gol za Kragujevčane dao Nikola Bukumira u 80. minutu.

Jovan Damjanović sa ekipom OFK Beograda na Zlatiboru Foto: www.ofkbeograd.com



Romantičari su do trijumfa stigli posle bolje igre u drugom poluvremenu, kada su bukvalno izdominirali terenom. Centralna figura na meču bio je centarfor Jakuba Silue (24) iz Obale Slonovače, koji je terorisao odbranu Kragujevčana.

Pored njega, opasan po gol Radničkog 1923 bio je krilni fudbaler Tajler Vauter. Holanđanin je na muke posle dva slobodna udarca stavljao mladog golmana Kragujevčana Luku Lijeskića.

Fudbaleri OFK Beograda na Zlatiboru odrađuju drugi deo priprema pred početak sezone u Superligi, pošto su prvi proveli u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi. Čekaju ih još dve provere. Prva je 8. jula protiv Vršca, a generalnu probu imaće dan kasnije, 9. jula, a protivnik će biti Budućnost iz Podgorice.

Početak nove superligaške sezone zakazan je za 18. jul, a OFK Beograd će gostovati u Novom Sadu protiv Vojvodine.