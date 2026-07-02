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Ovo je novi istorijski trenutak u Premijer ligi: Anderson je postao najskuplje plaćeni engleski igrač ikad, tačnije igrač za kojeg je klub platio najveće obeštećenje - 116 miliona funti (135 miliona evra).

1/5 Vidi galeriju Reprezentativci u dresu Sitija Foto: David Blunsden / imago sportfotodienst / Profimedia, PHIL OLDHAM/Colorsport/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Zac Goodwin / PA Images / Profimedia

Dosadašnji rekorder bio je Džek Griliš čiji je transfer iz Aston Vile, takođe "građane", koštao 100 miliona funti 116 (miliona evra).

Mančester siti je u četvrtak objavio da je postigao dogovor sa bivšim Andersonovim klubom Notingem Forestom, te da je igrač, sada i formalno, postao novi član "građana" pošto je obavio preglede u SAD, gde se trenutno nalazi.

Anderson je jedan od najvažnijih aduta Tomasa Tuhela na Mundijalu - odigrao je dosad sve četiri utakmice na svetskom prvenstvu.

Sa Sitijem je potpisao ugovor do 2031. godine uz opciju produžetka na još jednu sezonu i time je postao prvo pojačanje u novoj eri ekipe pod komandom novog trenera Enca Mareske.

U Mančesteru će zarađivati 300.000 funti nedeljno što će ga učiniti drugim najplaćenijim u ekipi, odmah iza Erlinga Halanda.

Anderson, za kojeg je bio zainteresovan i Mančester junajted, ponikao je u fudbalskoj školi Njukasla, bio je i deo prvog tima "svraka" do 2024. godine, ali je najveće domete dosegao u Forestu.

Stekao je status standardnog reprezentativca i privukao pažnju najvećih klubova.

Njegov transfer u Siti, osim što je najveći u istoriji za jednog engleskog fudbalera, i jedan je od najvećih u istoriji Premijer lige. Vrlo blizu transferu Felipea Kutinja (140 miliona evra) iz Liverpula u Barselonu.