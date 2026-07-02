TRANSFER GODINE U PREMIJER LIGI: Engleski reprezentativac ušao u istoriju - Mančester siti razbio sef za njega!
Ovo je novi istorijski trenutak u Premijer ligi: Anderson je postao najskuplje plaćeni engleski igrač ikad, tačnije igrač za kojeg je klub platio najveće obeštećenje - 116 miliona funti (135 miliona evra).
Dosadašnji rekorder bio je Džek Griliš čiji je transfer iz Aston Vile, takođe "građane", koštao 100 miliona funti 116 (miliona evra).
Mančester siti je u četvrtak objavio da je postigao dogovor sa bivšim Andersonovim klubom Notingem Forestom, te da je igrač, sada i formalno, postao novi član "građana" pošto je obavio preglede u SAD, gde se trenutno nalazi.
Anderson je jedan od najvažnijih aduta Tomasa Tuhela na Mundijalu - odigrao je dosad sve četiri utakmice na svetskom prvenstvu.
Sa Sitijem je potpisao ugovor do 2031. godine uz opciju produžetka na još jednu sezonu i time je postao prvo pojačanje u novoj eri ekipe pod komandom novog trenera Enca Mareske.
U Mančesteru će zarađivati 300.000 funti nedeljno što će ga učiniti drugim najplaćenijim u ekipi, odmah iza Erlinga Halanda.
Anderson, za kojeg je bio zainteresovan i Mančester junajted, ponikao je u fudbalskoj školi Njukasla, bio je i deo prvog tima "svraka" do 2024. godine, ali je najveće domete dosegao u Forestu.
Stekao je status standardnog reprezentativca i privukao pažnju najvećih klubova.
Njegov transfer u Siti, osim što je najveći u istoriji za jednog engleskog fudbalera, i jedan je od najvećih u istoriji Premijer lige. Vrlo blizu transferu Felipea Kutinja (140 miliona evra) iz Liverpula u Barselonu.