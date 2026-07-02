Partizan - Aluminij 1:0 Kojzek 5. minut
PRIPREME
PRATITE UŽIVO NA KURIRU, PARTIZAN - ALUMINIJ: Kojzek postigao prvi gol za crno-bele (LIVESTREAM)
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Fudbaleri Partizana igraju drugi kontrolni meč na pripremama u Sloveniji.
Protivnik crno-belih je slovenački prvoligaš Aluminij.
Meč se igra u Ptuju sa početkom u 18 časova.
Poznat je sastav Partizana za ovaj meč:
Milošević - Roganović, Đurđević, Milovanović, Malik - Dragojević, Ugrešić, Aleksić - Sek, Trifunović - Kojzek.
U odnosnu na prethodnu utakmicu sa bugarskim CSKA 1984, trener Saša Ilić će moći da računa na Demba Seka, koji je prethodna dva dana bez problema radio sa ekipom, kao i Milana Aleksića, čiji se povratnički debi u crno-belom dresu takođe očekuje.
Ilić je ovog puta morao da poštedi Milana Vukotića i Stefana Milića, zbog lakših povreda, dok su svi ostali igrači na raspolaganju.
FK Partizan pripreme 2026. Foto: Www.partizan.rs
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