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Fudbaleri Partizana igraju drugi kontrolni meč na pripremama u Sloveniji.

Protivnik crno-belih je slovenački prvoligaš Aluminij.

Meč se igra u Ptuju sa početkom u 18 časova.

Poznat je sastav Partizana za ovaj meč:

Milošević - Roganović, Đurđević, Milovanović, Malik - Dragojević, Ugrešić, Aleksić - Sek, Trifunović - Kojzek.

U odnosnu na prethodnu utakmicu sa bugarskim CSKA 1984, trener Saša Ilić će moći da računa na Demba Seka, koji je prethodna dva dana bez problema radio sa ekipom, kao i Milana Aleksića, čiji se povratnički debi u crno-belom dresu takođe očekuje.

Ilić je ovog puta morao da poštedi Milana Vukotića i Stefana Milića, zbog lakših povreda, dok su svi ostali igrači na raspolaganju.

FK Partizan pripreme 2026. Foto: Www.partizan.rs

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