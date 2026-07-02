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Fudbaleri Vojvodine pobedili su Univerzitateu iz Kluža rezultatom 3:0 u trećoj i poslednjoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Austriji.

Strelci za Vojvodinu bili su Dejan Zukić u 10. iz penala, potom Lazar Ranđelović u 14. i Njegoš Petrović u 28. minutu.

Za Vojvodinu su meč počeli: Rosić, Nikolić, Suč, Crnomarković, Lukas Baros, Petrović, Đakovac, Zukić, Ranđelović, Mitrović, Mulahusejnović.

Voša je od prvog minuta jasno stavila do znanja da će napadati i igrati na gol više i takva igra je i donela vođstvo. U 10. minutu kapiten Dejan Zukić je postigao prvenac po povratku pošto je pogodio iz penala. Prethodno ga je Ranđelović maestralno proigrao, a Zukić je oboren u šesnaestercu i sudija je pokazao na belu tačku.

Samo dva minuta kasnije Voša je imala veliku šansu da postigne i drugi gol. Posle akcije po levom boku i povratne, Ranđelović je imao dva pokušaja, prvi je odbranio golman Neofitos, a drugi je izblokiran.

Ali, u 14. minutu Ranđelović je uspeo da stigne do gola. Đakovac je odradio najveći deo posla, sa svoje polovine je povukao loptu i potom uputio perfektan pas za Ranđelovića, koji je pobegao čuvaru i potom spoljnim delom stopala pogodio za 2:0!

Nakon kratkog perioda bez šansi, Kluž je imao jedan solidan slobodnjak, ali je na mestu bio Rosić. Nakon toga, Kluž je bio najbliže golu, Pololo je sa nekih 30 metara žestoko šutirao, ali je pogodio mesto koje spaja prečku i stativu.

U 28. minutu Voša je opet napala i stigla do trećeg gola – Petrović je želeo da proigra Mulahusejnovića, ali mu se lopta odbila nazad pravo na nogu i sa nekih dvadesetak metara snažno je pogodio uz prvu stativu za 3:0!

Do odlaska na odmor, Voša je kontrolisala igru na sredini terena, nije jurišala ka golu, a što je još važnije, nije ni dozvolila veće opasnosti pred golom Dragana Rosića.

Drugo poluvreme nije bilo toliko uzbudljivo i sadržajno, Voša je imala prvo pokušaj preko Zukića iz slobodnjaka, potom i preko Suča nakon kornera, ali nije stigla do četvrtog gola. S druge strane, Kluž je imao jednu opasnu kontru posle koje je Stefanesku stigao do lopte pre Rosića, ali je gađao preko prečke.

Miroslav Tanjga je posle isteka časa igre napravio nekoliko promena, pa su tako ušli Butean, Tanjga, Sukačev, Poletanović, Kokanović, Vidosavljević, Kolarević, Vukanović i Peranović.

U finišu, Sukačev je imao nekoliko opasnih prodora i ofanzivnih napada, najpre jedan opasan centaršut koji je umalo iznenadio golmana Kluža, koji je izbio u korner.

U 82. minutu Kluž je imao najbolju šansu, Stefanesku je pobegao Buteanu i pokušao da lobuje Rosića, ali je lopta završila tik pored stative. Dva minuta kasnije ponovo je Sukačev bio u centru pažnje, probio je po levom boku i pronašao Poletanovića, čiji je udarac sa ivice šesnaesterca zaustavio golman Kluža. Sukačev je odlično prošao još jednom kada je proigrao Peranovića na daljoj stativi, ali je u poslednjem trenutku reagovala odbrana Kluža.

Voša je nastavila da probija po levom boku, ovaj put je Kolarević centrirao, Peranović je glavom gađao preko prečke, što je bila i poslednja šansa na utakmici.

Voša je tako uspešno prošla generalnu probu pred prvi od mnogih mečeva sezone, narednog četvrtka u 20 časova na „Karađorđu“ gostuje ekipa Ferencvaroša.