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Bivši fudbaler Arsenala završio je karijeru koja je trajala više od 20 godina, a poslednji klub za koji je igrao je Ovijedo, u kome je počeo karijeru. U klub se vratio 2023. godine, pomogao mu je da se vrati u Primeru, ali je prošle sezone ekipa ponovo ispala u drugu ligu.

"Mislimo da život ide u krugovima, sve dok ne shvatimo da se neke priče zapravo nikada ne završavaju. One te samo vrate na početak. Kao broj 8. Moja priča nije počela na velikom stadionu niti pod sjajem reflektora. Počela je u Foncijelu, na običnom terenu, sa loptom i jednim dečakom koji je samo želeo da igra fudbal. Odatle sam, korak po korak, pronašao svoj put i doživeo toliko prelepih trenutaka", naveo je Kazorla na Instagramu.

"Prošao sam i kroz trenutke koje nikada nisam očekivao, ali nikada nisam prestao da se borim. Na kraju sam se vratio. Ne da zatvorim jedno poglavlje, već da ga ponovo proživim. Da se setim zbog čega sam uopšte počeo", dodao je nekadašnji igrač Viljareala, Rekreativa i Malage.

Njegovu karijeru obeležila je i teška povreda Ahilove tetive, zbog koje je morao da prođe kroz 10 operacija i transplantaciju kože, pre nego što se vratio profesionalnom fudbalu.

"A sada, kada sve polako bledi, kada se kopačke okače o klin, a buka utihne, sve dobija smisao. Jer kraj nije bio negde drugde. Bio je kod kuće, na istom mestu gde je magija i počela. Neke priče nikada se zaista ne završavaju. Ostaju s tobom zauvek. Kao broj 8 (na dresu). Kao simbol beskonačnosti", naveo je on.

Sa Arsenalom je osvojio po dva FA kupa i Komjuniti Šilda, a sa Viljarealom Intertoto kup, a igrajući za katarski Al Sad osvojio je šest trofeja.

Za reprezentaciju Španije odigrao je 81 utakmicu i postigao 15 golova i osvojio Evropsko prvenstvo 2008. i 2012. godine.

(Beta)