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Klubovi su saopštili da će transfer biti realizovan po završetku Andersonovih obaveza na Svetskom prvenstvu. Mančester siti je naveo da je vezista već obavio lekarske preglede u Kanzas Sitiju i da će se ekipi priključiti u narednim sedmicama.

Ukoliko bude realizovan za dogovoreni iznos, Anderson će postati najskuplje pojačanje u istoriji Sitija, nadmašivši transfer Džeka Griliša, koji je 2021. godine plaćen 100 miliona funti.

Transfer će ujedno biti među najvećima u istoriji engleskog fudbala.

Notingem Forest će ostvariti veliku zaradu, pošto je Andersona 2024. godine doveo iz Njukasla za oko 35 miliona funti.

Anderson je u međuvremenu izrastao u standardnog reprezentativca Engleske, a u Sitiju ga vide kao dugoročnog naslednika Rodrija na poziciji zadnjeg veznog.

Ovo je ujedno i prvo veliko pojačanje Mančester sitija otkako je ekipu preuzeo Enco Mareska, nasledivši Pepa Gvardiolu.

(Beta)