Omladinska (U-19) reprezentacija Srbije danas od 19 časova protiv Ukrajine igra veoma važan meč u borbi za plasman u polufinale Evropskog prvenstva u Velsu.
EVROPSKO PRVENSTVO
JOKANOVIĆ PRUŽIO PODRŠKU ORLIĆIMA: Sjajan gest proslavljenog fudbalera!
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Utakmica se igra u Bangoru, na Gradskom stadionu, a pobeda bi dala i nadu za plasman na Mundijalito.
Gordan Petrić Foto: Fss, Starsport
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Na dan utakmice, selektora Gordana Petrića i delegaciju omladinske reprezentacije Srbije posetio je Slaviša Jokanović, naš nekadašnji reprezentativac, a sada uspešni trener.
Susret velikih prijatelja, koji su delili svlačionicu igrajući za Partizan, a deo karijera proveli upravo na „Ostrvu”, gde se Evropsko prvenstvo održava.
U srdačnom razgovoru, Slaviša Jokanović poželeo je selektoru Gordanu Petriću i Orlićima sreću pred nastavak turnira i pružio podršku pred utakmice odluke – protiv Ukrajine i Hrvatske.
Slaviša Jokanović Foto: Fss
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