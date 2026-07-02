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Utakmica se igra u Bangoru, na Gradskom stadionu, a pobeda bi dala i nadu za plasman na Mundijalito.

Gordan Petrić Foto: Fss, Starsport

Na dan utakmice, selektora Gordana Petrića i delegaciju omladinske reprezentacije Srbije posetio je Slaviša Jokanović, naš nekadašnji reprezentativac, a sada uspešni trener.

Susret velikih prijatelja, koji su delili svlačionicu igrajući za Partizan, a deo karijera proveli upravo na „Ostrvu”, gde se Evropsko prvenstvo održava.

U srdačnom razgovoru, Slaviša Jokanović poželeo je selektoru Gordanu Petriću i Orlićima sreću pred nastavak turnira i pružio podršku pred utakmice odluke – protiv Ukrajine i Hrvatske.

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Slaviša Jokanović Foto: Fss

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