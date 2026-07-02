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Pereira je u sredu saopštio da je razočaran odlukom kluba, istakavši da je vest o otkazu za njega predstavljala potpuno iznenađenje.

"Verovao sam u ono što smo zajedno gradili i odlazim ponosan na sve što smo postigli prethodnih meseci", naveo je portugalski stručnjak.

Forest za sada nije imenovao novog trenera, ali britanski mediji prenose da je glavni kandidat za klupu Oliver Glazner.

Glazner je ovog leta napustio Kristal Palas, nakon što je prošle sezone predvodio londonski klub do trofeja u Ligi konferencija, godinu dana pošto je osvojio i FA kup, prvi veliki trofej u istoriji Kristal Palasa.

Pereira je preuzeo Notingem Forest u februaru kao četvrti trener kluba u sezoni, posle Nuno Espirita Santa, Angea Postekogloua i Šona Dajča. Pod njegovim vođstvom Forest je sezonu u Premijer ligi završio na 16. mestu, a stigao je i do polufinala Lige Evropa.

(Beta)