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Karvina je prethodno 16. juna izbačena iz najvišeg ranga takmičenja odlukom Fudbalskog saveza Češke, nakon što je proglašena odgovornom za pokušaj uticaja na ishode utakmica.

Etički komitet Češkog fudbalskog saveza kaznio je klub i sa 10 miliona čeških kruna (oko 480.000 dolara), pošto je utvrđeno da je nudio mito dvojici sudija i dvojici igrača kako bi uticao na ishod jedne prvenstvene utakmice i dva meča baraža za opstanak tokom 2024. godine. Klub nije uložio žalbu na izrečene sankcije.

Osvajanjem Kupa Češke Karvina je izborila plasman u četvrto kolo kvalifikacija za Ligu Evropa, ali je Uefa odlučila da njeno mesto pripadne Viktoriji Plzenj.

U slučaju da Plzenj ne izbori plasman u Ligu Evropa, nastupiće u plej-ofu za Ligu konferencija.

Češki fudbalski savez je još u martu saopštio da je zbog navodne umešanosti u skandal sa nameštanjem utakmica pokrenuo disciplinske postupke protiv ukupno 47 osoba i klubova iz prva četiri ranga takmičenja, među kojima su sudije, funkcioneri, sadašnji i bivši fudbaleri.

(Beta)