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U prostorijama kluba na Banovom brdu ugovor sa belo-crnima do 2029. godine potpisao je Aires Nankue.

Radi se o igraču rođenom u Gvineji Bisao 10. decembra 2006. godine, igra na poziciji levokrilnog napadača, a došao je iz portugalskog tima Estrelja Amadora. Nankue je prethodno nastupao za još dva tima u Portugalu, Kaldas i Mafra.

Pre Nankuea Čukarički je angažovao još trojicu novajlija, Kobija Eberea iz Evertona, Andreja Bajovića iz Dečića i Zlatana Šehovića, koji je došao na pozajmicu iz praške Dukle.

1/11 Vidi galeriju Čukarički počeo pripreme Foto: Fk Čukarički

Brđani su trenutno na pripremama u Sloveniji, gde su već odigrali tri prijateljska meča. U prvom su poraženi od rumunskog Arđeša (0:2), potom su slavili dva trijumfa, najpre protiv slovenačke Olimpije (3:0) i hrvatskog Rudeša (4:3). Brđani će 4. jula igrati protiv prvaka Slovenije Celja, a dan kasnije će se vratiti u Beograd.