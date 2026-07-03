Simo Krunić sa delegacijom FK Jasen iz Brodareva na Zlatiboru

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Predsednik OFK Beograda Simo Krunić na Zlatiboru je ugostio delegaciju FK Jasen iz Brodareva.

Romantičari se nalaze na pripremama na srpskoj planinskoj lepotici, gde se spremaju za početak srpske Superlige.

Simo Krunić primio je delegaciju FK Jasen iz Brodareva koju su činili predsednik kluba Šefket Šehović, te članovi uprave Ljubisav Gojaković, Milija Gluščević i Armin Mujezinović. Ovaj sastanak održan je posredstvom Zlatana Ćorovića koji je takođe bio prisutan.

U srdačnom okruženju na sastanku je bilo reči o aktivnostima oba kluba, problemima sa kojima se susreću, te zajedničkim aktivnostima u budućnosti.

- Iako se radi o klubu koji se takmiči u najvišem rangu takmičenja, sport zaista pokazuje da nema bilo kakvih granica između velikih i malih. Pogotovo kada ga vode ljudi koji imaju široko srce, dobru dušu i koji imaju razumevanje za male sredine i male klubove - stoji u saopštenju FK Jasen iz Brodareva.

Jasen je fudbalski klub iz Brodareva u opštini Prijepolje i trenutno se takmiči u Zlatiborskoj okružnoj ligi, petom takmičarskom nivou srpskog fudbala. Klub je osnovan 1974. godine.