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Podno Vršačke kule sprema se nova fudbalska priča. OFK Vršac je pokrenuo ambiciozan projekat dugoročnog razvoja koji za cilj ima potpunu modernizaciju kluba, stabilizaciju svih selekcija i podizanje klupske infrastrukture na nivo najviših rangova takmičenja.

Zvanični početak ove nove ere obeležen je svečanim skupom u Gradskoj kući u Vršcu gde je klub dobio novog generalnog sponzora – kompaniju Dot Networks.

Da grad pod Kulom postaje sve važnija tačka na mapi srpskog fudbala potvrdilo je i prisustvo najviših klupskih i fudbalskih zvaničnika u zemlji – predsednika zajednice Superlige Srbije Dragoljuba Zbiljića, generalnog sekretara Darka Ramovša, direktora takmičenja Aleksandra Pivića, kao i gradonačelnice Vršca Dragane Mitrović i člana Gradskog veća za sport Marka Rašića.

Pre nego što su se okupili u Gradskoj kući, domaćini, gosti I predstavnici generalnog sponzora su obišli klupski stadion kako bi skenirali trenutno stanje i precizirali korake za veliku rekonstrukciju. OFK Vršac ne želi privremena rešenja, već temeljnu transformaciju i brzo se prelazi sa reči na dela.

Foto: OFK Vršac

Plan je jasan - kompletna rekonstrukcija glavnog terena prema savremenim standardima, izgradnja potpuno novog terena koji će obezbediti vrhunske uslove za rad omladinske škole u svim vremenskim uslovima, kao i pravljenje modernih svlačionica, klupskih prostorija i nove upravne zgrade.

“Za naš klub ovo predstavlja veliki iskorak i motivaciju za napredak. Uvereni smo da će ovo partnerstvo dodatno ojačati OFK Vršac i omogućiti nam da nastavimo da rastemo, kako u sportskom, tako i u organizacionom smislu.. Siguran sam da je ovo početak uspešne i dugoročne saradnje koja će doneti mnogo dobrog kako našem klubu, tako i sportu i zajednici u Vršcu.“, istakao je Zoran Kostadinov, predsednik OFK Vršca.

Foto: OFK Vršac

Đorđe Matić, generalni direktor kompanije Dot Networks, biranim rečima pričao je o OFK Vršcu.

„Ovu saradnju ne doživljavamo samo kao sponzorstvo, već kao dugoročno partnerstvo kroz koje želimo da doprinesemo daljem napretku kluba i afirmaciji sporta u ovom gradu. Razvoj sporta ne sme biti privilegija velikih gradova. Verujemo da svaka sredina u Srbiji zaslužuje priliku da razvija sport, pruža podršku mladim talentima i stvara uslove u kojima će oni moći da ostvare svoj puni potencijal. Posebno smo ponosni što ćemo tome doprineti upravo ovde, u Vršcu.“.

Foto: OFK Vršac