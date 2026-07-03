Crvena zvezda - Blau Vajs 2:1
pripreme
PRATITE NA KURIRU UŽIVO MEČ CRVENA ZVEZDE: Dva gola Ivanića i čudan penal, četa Dejana Stankovića vodi protiv Blau Vajsa! (VIDEO)
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Fudbaleri Crvene zvezde sastaju se sa Blau Vajsom iz Linca (17.00) u nastavku priprema za novu sezonu.
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Poznat je i sastav Crvene zvezde:
CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus – Stanković, Eraković, Veljković, Tiknizijan – Elšnik, Abu Fani – Loizu, Čam, Ivanić – Duarte.
Izmene:
Balov, Enem, Katai, Handel, Kostov, Strika, Tebo, Papović, Baucal, Gudelj, Šarić, Gaštarov, Guteša.
Linc: Olc – Pašić, Maranda, Varezi – Konte, Frizer, Grimbs, Vajnhauer, Ruške – Vučić, Ronivaldo.
Crvena zvezda se odmah posle meča sa Blau Vajs Lincom vraća u Beograd. Generalna proba zakazana je za 12. jul protiv Zenita iz Sankt Peterburga.
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