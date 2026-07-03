Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde sastaju se sa Blau Vajsom iz Linca (17.00) u nastavku priprema za novu sezonu.

Link za gledanje UŽIVO:

Poznat je i sastav Crvene zvezde:

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus – Stanković, Eraković, Veljković, Tiknizijan – Elšnik, Abu Fani – Loizu, Čam, Ivanić – Duarte.

Izmene:

Balov, Enem, Katai, Handel, Kostov, Strika, Tebo, Papović, Baucal, Gudelj, Šarić, Gaštarov, Guteša.

Linc: Olc – Pašić, Maranda, Varezi – Konte, Frizer, Grimbs, Vajnhauer, Ruške – Vučić, Ronivaldo.

Crvena zvezda se odmah posle meča sa Blau Vajs Lincom vraća u Beograd. Generalna proba zakazana je za 12. jul protiv Zenita iz Sankt Peterburga.

Ne propustiteFudbalZVEZDA U OFANZIVI! MARIN DOBRO PRODAJE IGRAČE: U kasu stiglo 5 miliona evra! Otkrivamo ko bi još mogao doneti profit!
Marko Marin i Zvezdan Terzić
FudbalSTANKOVIĆ DELIMIČNO ZADOVOLJAN: Moraju da se odvežu noge, očekujem direktnost, a to dolazi sa spremnošću...
Zvezdan Terzić i Dejan Stanković
FudbalPAO DOGOVOR! Crvena zvezda ugovorila transfer od 4,5 miliona evra?
Zvezdan Terzić i Dejan Stanković
FIFA WC 2026ARNAUTOVIĆ POSLAO MU BRUTALNU PORUKU POSLE PLASMANA U NOKAUT FAZU MUNDIJALA: Saigrači iz Zvezde mu odgovorili...
Mundijal 2026, Austrija, Alžir, Marko Arnautović

BONUS VIDEO:

00:19
Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir