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Bavarski klub je saopštio da je 23-godišnji Braun potpisao ugovor do juna 2031. godine.

Po navodima medija, transfer je vredan 55 miliona evra.

Braun je prešao u Frankfurt iz Nirnberga za 3,5 miliona evra 2024. godine i postigao je sedam golova u 75 takmičarskih utakmica za taj tim, uključujući osam nastupa u Ligi šampiona prošle sezone.

On je drugo pojačanje Bajerna ovog leta, posle Marokanca Ismaela Saibarija iz PSV Ajndhovena.

(Beta)

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