Fudbalski klub Bajern iz Minhena saopštio je da je dosadašnji igrač Ajntrahta Natanijel Braun novo pojačenje tog kluba.
Fudbal
BAJERN NASTAVLJA DA JAČA TIM: Natanijel Braun novi fudbaler minhenskog kluba
Slušaj vest
Bavarski klub je saopštio da je 23-godišnji Braun potpisao ugovor do juna 2031. godine.
Po navodima medija, transfer je vredan 55 miliona evra.
Braun je prešao u Frankfurt iz Nirnberga za 3,5 miliona evra 2024. godine i postigao je sedam golova u 75 takmičarskih utakmica za taj tim, uključujući osam nastupa u Ligi šampiona prošle sezone.
On je drugo pojačanje Bajerna ovog leta, posle Marokanca Ismaela Saibarija iz PSV Ajndhovena.
(Beta)
Reaguj
Komentariši