Bavarski klub je saopštio da je 23-godišnji Braun potpisao ugovor do juna 2031. godine.

Braun je prešao u Frankfurt iz Nirnberga za 3,5 miliona evra 2024. godine i postigao je sedam golova u 75 takmičarskih utakmica za taj tim, uključujući osam nastupa u Ligi šampiona prošle sezone.