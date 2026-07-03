ZVANIČNO! PAO NOVI POPTPIS NA MARAKANI: Crvena zvezda završila levog beka - detalji ugovora!
FK Crvena zvezda nastavlja da ulaže u budućnost i razvoj mladih fudbalera, a novi profesionalni ugovor sa šampionom Srbije potpisao je talentovani levi bek Gorazd Ristovski.
Kako saznaje Meridian sport, Ristovski je parafirao trogodišnji ugovor sa crveno-belima, čime je klub još jednom potvrdio da ozbiljno računa na jednog od najperspektivnijih igrača iz svoje omladinske škole, preneo je "Meridian sport".
Ristovski, rođen 2007. godine, prošle sezone bio je standardan član omladinske selekcije Crvene zvezde, dok će narednu takmičarsku godinu provesti na pozajmici u Grafičaru, gde će imati priliku da stekne neophodno seniorsko iskustvo.
Mladi levi bek je tokom prethodnog perioda nekoliko puta trenirao sa prvim timom Crvene zvezde, a bio je i u konkurenciji za sastav na pojedinim utakmicama, iako još nije upisao zvaničan debi. Reč je o omladinskom reprezentativcu Severne Makedonije, koji je na stadion "Rajko Mitić" stigao iz mlađih kategorija Rabotničkog.
U Crvenoj zvezdi su svesni da je pozicija levog beka jedna od najdeficitarnijih u modernom fudbalu, zbog čega posebnu pažnju posvećuju razvoju igrača na toj poziciji. Iako se u ovom trenutku najveća očekivanja polažu u supertalentovanog Mateja Striku, rođenog 2009. godine, u klubu veruju da bi i Ristovski u budućnosti mogao da se izbori za mesto u prvom timu.
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