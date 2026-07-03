Slušaj vest

FK Crvena zvezda nastavlja da ulaže u budućnost i razvoj mladih fudbalera, a novi profesionalni ugovor sa šampionom Srbije potpisao je talentovani levi bek Gorazd Ristovski.

Kako saznaje Meridian sport, Ristovski je parafirao trogodišnji ugovor sa crveno-belima, čime je klub još jednom potvrdio da ozbiljno računa na jednog od najperspektivnijih igrača iz svoje omladinske škole, preneo je "Meridian sport".

Gorazd Ristovski
Gorazd Ristovski potpisao za Crvenu zvezdu Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ristovski, rođen 2007. godine, prošle sezone bio je standardan član omladinske selekcije Crvene zvezde, dok će narednu takmičarsku godinu provesti na pozajmici u Grafičaru, gde će imati priliku da stekne neophodno seniorsko iskustvo.

Mladi levi bek je tokom prethodnog perioda nekoliko puta trenirao sa prvim timom Crvene zvezde, a bio je i u konkurenciji za sastav na pojedinim utakmicama, iako još nije upisao zvaničan debi. Reč je o omladinskom reprezentativcu Severne Makedonije, koji je na stadion "Rajko Mitić" stigao iz mlađih kategorija Rabotničkog.

U Crvenoj zvezdi su svesni da je pozicija levog beka jedna od najdeficitarnijih u modernom fudbalu, zbog čega posebnu pažnju posvećuju razvoju igrača na toj poziciji. Iako se u ovom trenutku najveća očekivanja polažu u supertalentovanog Mateja Striku, rođenog 2009. godine, u klubu veruju da bi i Ristovski u budućnosti mogao da se izbori za mesto u prvom timu.

Ne propustiteFudbalBAJERN NASTAVLJA DA JAČA TIM: Natanijel Braun novi fudbaler minhenskog kluba
profimedia-1095062048.jpg
FIFA WC 2026KAD SREĆA ODE NA DRUGU STRANU! Hrvatski mediji ne prestaju da kukaju na VAR! Godinama su prolazili na penale i uz sreću: Sada im se sve vratilo i boli... (FOTO)
Igor Matanović na meču Portugal - Hrvatska
FudbalPRATITE NA KURIRU UŽIVO MEČ CRVENA ZVEZDE: Srpski prvak nastavlja da brusi formu za napad na Ligu šampiona! (SASTAV)
FK Crvena zvezda
FIFA WC 2026OVO JE NAJSTARIJI NOVINAR NA MUNDIJALU! IMA 91 GODINU: Radi svoje 18. svetsko prvenstvo i dalje je vitalan
Enrike Makaja Markez

BONUS VIDEO:

04:18
FUDBALSKI SPEKTAKL ILI POLITIČKI PROJEKAT? Avramović i Stanković bez zadrške o onome što se dešava iza kulisa Izvor: Kurir televizija