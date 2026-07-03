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FK Crvena zvezda nastavlja da ulaže u budućnost i razvoj mladih fudbalera, a novi profesionalni ugovor sa šampionom Srbije potpisao je talentovani levi bek Gorazd Ristovski.

Kako saznaje Meridian sport, Ristovski je parafirao trogodišnji ugovor sa crveno-belima, čime je klub još jednom potvrdio da ozbiljno računa na jednog od najperspektivnijih igrača iz svoje omladinske škole, preneo je "Meridian sport".

Gorazd Ristovski potpisao za Crvenu zvezdu Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ristovski, rođen 2007. godine, prošle sezone bio je standardan član omladinske selekcije Crvene zvezde, dok će narednu takmičarsku godinu provesti na pozajmici u Grafičaru, gde će imati priliku da stekne neophodno seniorsko iskustvo.

Mladi levi bek je tokom prethodnog perioda nekoliko puta trenirao sa prvim timom Crvene zvezde, a bio je i u konkurenciji za sastav na pojedinim utakmicama, iako još nije upisao zvaničan debi. Reč je o omladinskom reprezentativcu Severne Makedonije, koji je na stadion "Rajko Mitić" stigao iz mlađih kategorija Rabotničkog.

U Crvenoj zvezdi su svesni da je pozicija levog beka jedna od najdeficitarnijih u modernom fudbalu, zbog čega posebnu pažnju posvećuju razvoju igrača na toj poziciji. Iako se u ovom trenutku najveća očekivanja polažu u supertalentovanog Mateja Striku, rođenog 2009. godine, u klubu veruju da bi i Ristovski u budućnosti mogao da se izbori za mesto u prvom timu.

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