"Da sam znao kako će da izgleda ova utakmica, ne bih je ni igrao. Na 50 stepeni... Video sam samo na momente da radimo ono što treniramo. Ostalo ne bih previše komentarisao. Stoji mnogo upitnika. Kada igraš za Crvenu zvezdu, ne možeš da igraš sa 50 odsto. Mogu da razumem da smo dugo ovde, da su glave već kod kuće, ali sa takvim odnosom možeš mnogo da rizikuješ. Ti si nemotivisan, protivnik motivisan", izjavio je Stanković posle meča za "Arenu sport".