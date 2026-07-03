STANKOVIĆ BESAN: Da sam znao kako će da izgleda ova utakmica, ne bih je ni igrao!
Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su u Vindišgarstenu nerešeno 2:2 protiv Bla Vajs Linca, u prijateljskom meču na pripremama u Austriji. Oba gola za Zvezdu postigao je Mirko Ivanić u 29. i 34. minutu.
Strelci za austrijskog drugoligaša bili su Ronivaldo u prvom minutu nadoknade poluvremena i Erik Vajnhauer u 57. minutu.
Trener Crvene zvezde Dejan Stanković nije krio razočaranje posle poslednje kontrolne utakmice na pripremama u austrijskom Vindišgarstenu.
"Da sam znao kako će da izgleda ova utakmica, ne bih je ni igrao. Na 50 stepeni... Video sam samo na momente da radimo ono što treniramo. Ostalo ne bih previše komentarisao. Stoji mnogo upitnika. Kada igraš za Crvenu zvezdu, ne možeš da igraš sa 50 odsto. Mogu da razumem da smo dugo ovde, da su glave već kod kuće, ali sa takvim odnosom možeš mnogo da rizikuješ. Ti si nemotivisan, protivnik motivisan", izjavio je Stanković posle meča za "Arenu sport".
Pre ovog meča crveno-beli su u Austriji odigrali dva prijateljska meča. U prvom su pobedili Amšteten 2:1, a u drugom su remizirali sa Slovanom iz Bratislave 1:1.