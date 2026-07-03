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Fenerbahče nije objavio finansijske detalje transfera niti dužinu ugovora 31-godišnjeg defanzivca, koji će se ekipi priključiti po završetku odmora nakon nastupa na Svetskom prvenstvu.

U novom klubu Ake će ponovo deliti svlačionicu sa brazilskim golmanom Edersonom, svojim nekadašnjim saigračem iz Mančester sitija, koji je još uvek sa reprezentacijom Brazila na Mundijalu.

Holandski reprezentativac odigrao je tri od četiri utakmice svoje selekcije na Svetskom prvenstvu, uključujući i meč osmine finala u kojem je Holandija poražena od Maroka.

Fenerbahče će kvalifikacije za Ligu šampiona početi 21. ili 22. jula, kada će u prvom meču drugog kola dočekati poljski Gornjik, dok je revanš sedam dana kasnije u Poljskoj.

Ake je prethodnih šest sezona proveo u Mančester sitiju pod vođstvom Pepa Gvardiole. Sa engleskim klubom osvojio je Ligu šampiona 2023. godine, kao i četiri titule prvaka Premijer lige.

(Beta)