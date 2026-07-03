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Derbijem sa Italijom otvorila je omladinska reprezentacija Srbije učešće na prestižnom takmičenju Starog kontinenta u Velsu. Orlići su posle 90 minuta egal borbe poraženi sa 2:0, a vrlo zanimljivu partiju sa tribina “Oval” stadiona posmatralo dobro poznato lice.

Naime, sin proslavljenog Siniše Mihajlovića – Dušan, spojio je lepo i korisno, te u svojstvu agenta došao da isprati partije dvojice igrača iz redova Azura sa kojima sarađuje, ali i pogleda susret dve reprezentacije čiji je večiti navijač.

“Danas sam doputovao u Vels. Gledam Srbiju i Italiju naravno. Radim kao menadžer, a moja dva igrača nastupaju za Italiju. Takođe, selektor Gordan Petrić je bio veliki prijatelj sa mojim ocem. Baš sam srećan što sam ovde i što sam u prilici da gledam Srbiju i srpske igrače. Razgovarao sam juče sa Gordanom, nadam se da ćemo se videti. Srećan sam što je on selektor Srbije”, počeo je Mihajlović.

Srećan je zbog posete evropske kolevke fudbala, ali još ne zna koliko će se zadržati na trenutnoj lokaciji.

“Još ne znam tačno. Zavisi od obaveza koje imam.”

Nenad Sakić, Dušan Mihajlović i Dejan Stanković na treningu FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Dušan se već duže vreme bavi menadžerskim poslom – i to na najvišem nivou, imajući u vidu imena sa kojima radi agencija “World Soccer”.

“Moj sadašnji šef je bio jedan od najboljih prijatelja mog oca. Imamo nekoliko igrača iz bivše Jugoslavije. Radimo sa Filipom Kostićem, Edinom Džekom… Srbija je ovde povela talentovane momke, videćemo šta će biti.”

Kratko je prokomentarisao reprezentaciju Srbije.

“Šteta što nedostaje pet, šest igrača… Svakako imamo dobar tim i nadam se da će sve proteći kako treba. Petrić je sjajan trener i želim ekipi sve najbolje.”

Neprestano u stopu prati svaki korak voljene Crvene zvezde, ali i njegovog kuma Dejana Stankovića.

“Čujem se sa Dekijem skoro svaki dan. Stankovići i Mihajlovići su jedno – familija. Deki je moje sve, kao i njegovi sinovi. Držimo se zajedno.”

Veruje da će crveno-beli pod Stankovićevom komandom uspeti da se nađu u evropskoj eliti narednog leta.

“Nadam se i želim da Crvena zvezda uvek bude prvak i učestvuje u Ligi šampiona. Uskoro ću ponovo gledati utakmicu na Marakani.”

Zbog povezanosti i ljubavi prema Vojvodini, ali i činjenici da njene boje trenutno brane njegovi kumi Miroslav i Siniša Tanjga – Mihajlović pomno prati i Staru damu.

“Takođe, pričamo često. Moji kumovi, koje mnogo volim. Rade sjajan posao. Za sedam dana ću verovatno biti u Novom Sadu da gledam utakmicu Vojvodine i Ferencvaroša. Navijam da pobede. Samo najbolje želim Vojvodini“, kazao je Mihajlović, pa dodao:

“Moj ćale je mnogo voleo Crvenu zvezdu i Vojvodinu. Ja isto! Želim im svako dobro.”

Marko Arnautović sa Draženom i Dušanom Mihajlovićem Foto: Instagram/mihajlovicdrazen

Kao konsultant predsednika Dragoljuba Zbiljića u Vojvodini pomaže i čuveni Vladimir Jugović.

“Nisam znao da za to, ali drago mi je što to čujem.”

Osvrnuo se i na mlade Azure koji su slavili danas.

“Smatram da su jedni od najboljih timova na Evropskom prvenstvu i verujem da će daleko dogurati.”

Ističe da ovog puta nema za koga da navija na Mundijalu.

“Nema Srbije, nema Italije, nemam za koga ni da navijam. Zapravo navijam za fudbal.”

Drago mu je zbog sjajne partije njegovih saradnika – strelca gola Matije Liberalija i Matea Koćija.

“Italija ima veliku budućnost. Mlađi igrači uveravaju da će sve biti kako treba, jer prethodnih godina prvi tim nije uspeo da opravda očekivanja.”

Tema su bili i Srbi koji nastupaju u Seriji A, pogotov dobro poznati dvojac Kostić – Vlahović.

“Sa Filipom sarađujemo, a Vlahović je jedan od najboljih srpskih igrača. Takođe obojici želim sve najbolje“, zaključio je Dušan Mihajlović u intervjuu za Meridian sport.