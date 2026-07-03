Postekoglu je sa Al Nasrom potpisao dvogodišnji ugovor, a na klupi će naslediti iskusnog portugalskog stručnjaka Žoržea Žesusa, koji je napustio klub po završetku prethodne sezone.
Fudbal
RONALDO IMA NOVOG ŠEFA: Postekoglu novi trener Al Nasra
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Australijski stručnjak grčkog porekla Ange Postekoglu imenovan je za novog trenera saudijskog fudbalskog kluba Al Nasr, saopštio je šampion Saudijske Arabije.
Al Nasr, čiji je kapiten portugalska zvezda Kristijano Ronaldo, u maju je osvojio titulu prvaka Saudijske Pro lige, prvu posle 13 godina.
Šezdesetogodišnji Postekoglu bio je bez angažmana otkako je u oktobru prošle godine dobio otkaz u Notingem Forestu, posle svega 39 dana provedenih na klupi engleskog kluba.
Pre toga vodio je Totenhem do osvajanja trofeja u Ligi Evropa 2025. godine, dok je sa Seltikom osvojio dve uzastopne titule prvaka Škotske.
(Beta)
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