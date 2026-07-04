Slušaj vest

Tužne i potresne vesti stižu nam iz Kaone. Tamošnji Fudbalski klub Sloga saopštio je da je preminuo Aleksa Samčović.

Klub je ovu bolnu vest sa svojim navijačima i javnošću podelio putem zvaničnog Instagram profila, a od fudbalera se oprostio emotivnim saopštenjem.

- Sa neizmernom tugom i nevericom primili smo vest da nas je prerano napustio naš Aleksa Samčović.Aleksa nije bio samo igrač FK Sloge – bio je deo naše porodice. Jedno vreme nosio je kapitensku traku, predvodio ekipu srcem, primerom i borbenošću. Pamtićemo ga kao dečka punog volje, želje i energije, uvek nasmejanog, spremnog da pruži svoj maksimum za saigrače i klub.Njegov osmeh, dobrota i ljubav prema fudbalu zauvek će ostati deo našeg kluba i naših uspomena.Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga voleli. Neka im Bog podari snagu u ovim najtežim trenucima.Počivaj u miru, dobri naš Samčo. Nikada nećeš biti zaboravljen - stoji u tužnom saopštenju FK Sloga.

Ne propustiteOstali sportoviTRAGEDIJA! PREMINUO DVOSTRUKI OLIMPIJSKI ŠAMPION! Doživeo srčani udar tokom trening kampa, isplivali detalji užasa!
profimedia-1112466680.jpg
FudbalTUGA! UMRO SIN ČUVENOG FUDBALERA! Slavni as se oglasio i saopštio TRAGIČNE VESTI, njegove reči kidaju dušu!
uzuzuzuzuuz.jpg
FIFA WC 2026LEGENDARNI FUDBALER PREMINUO NA DAN OTVARANJA MUNDIJALA! Popeo se na krov sveta, bio je član čuvene generacije koja je pokorila planetu!
shutterstock-2960561.jpg
Ostali sportoviTUGA! PREMINUO LEGENDARNI REPREZENTATIVAC JUGOSLAVIJE! Odigrao je preko 100 utakmica, bio je najbolji strelac na Svetskom prvenstvu...
rukomet01.jpg