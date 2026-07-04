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I to na kakav način, do 86. minuta hrvatski tim imao je dva gola prednosti (3:1). Jedan od junaka trijumfa belo-crnih bio je Uroš Miladinović.

„Sigurno da sam zadovoljan krajnjim ishodom. Malo smo lošije ušli u utakmicu. Dugo smo bili ut zaostatku, većinu drugog dela utakmice smo gubili. Imali smo dosta šansi u poslednjih pola sata utakmice. Većinu smo iskoristili i eto, došli smo do dobrog rezultata“, kazao je Miladinović.

U odsustvu Docića, Miladinović i Radosavljević su preuzeli odgovornost i šutirali penale.

„Mora neko da ga odmeni malo, ne može on stalno. Šalim se, prvi sam preuzeo odgovornost, drugi je šutnuo Velja, tako da sve radimo uz dogovor“.

1/11 Vidi galeriju Čukarički počeo pripreme Foto: Fk Čukarički

Kod drugog gola Brđana istrčali ste visoki presing i prinudili golmana Rudeša na grešku.

„Video sam da je primio loptu i da me je čekao. Ušao sam jako u presing i isplatilo se. Odbila mi se na prazan gol i nije bilo teško ubaciti“, kazao je Uroš Miladinović.

U odnosu na prošli sezonu promenili ste poziciju, kako se osećate na mestu odmah iza špica?

„Sigurno da mi prija. Ja sam dosta, dosta godina igrao tu poziciju, tako da mi prija i to, ali i na strani.“

Šef Marko Jakšić je imao kraći razgovor sa vama posle meča, šta vam je kazao?

„Rekao mi je da ovakvom igrom i ovakvim presingom i zalaganjem mogu da doguram dosta u karijeri.“

Da li je bilo i zamerki?

„To ćemo već ovih dana rešiti u analizi“, nasmejao se Miladinović.

Prilikom izvođenja jedanaesterca bili ste hladnokrvni…

„Šutirao sam na treningu dan pre utakmice panjenku, odbranio mi je Nikolić, ali eto, sad je bila malo, malo drugačija situacija, tako da izabrao sam stranu i pogodio“, istakao je Miladinović.