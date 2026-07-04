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Ankej je potpisao trogodišnji ugovor sa Železničarom u koji stiže iz redova Đenove. Višestruki šampion Italije je u januaru 2024. platio 2.500.000 evra za Ankeja moldavskom Šerifu, u kojem je ostavio sjajan utisak i igrao Ligu šampiona.

Usledile su pozajmice u rumunski Rapid, Virtus Entelu i kiparsku Krasavu, gde je okončao proteklu sezonu.

– Srećan sam što sam ovde. Jedva čekam da vas upoznam i spreman sam da dam svoj maksimum za ovaj tim i za ovaj grb. Želim da budem najbolja verzija sebe u ovom klubu, da pomognem ekipi da napreduje i da kroz to napravim sledeći korak u svojoj karijeri – prvi su utisci novog napadača Železničara, koji po potrebi može da igra i na krilnoj poziciji.

Stravičan sudar glavama igrača na meču Radnički Niš - Železničar Pančevo Foto: Printscreen / TV Arena sport

Ankej je visok 191 centimetar, ali ga krasi velika brzina.

– Sebe bih opisao kao brzog igrača, agresivnog na terenu i kao napadača koji postiže golove. Moj omiljeni igrač je Samjuel Eto – dodao je Nigerijac.

Dolazak u Železničar za njega ne predstavlja prvo iskustvo sa srpskim klubovima.

– Kao 18-godišnjam bio sam u Crvenoj zvezdi nekoliko nedelja, ali sam odlučio da odem u švedski Hamarbi. Tamo sam započeo evropsku karijeru – istakao je Ankej.

Dejvid je četvrto pojačanje Železničara ovog leta posle Bilija Džija, Nemanje Zarića i Mamanea Amadua Saba.

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