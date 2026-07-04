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Natho je pred kraj sezone najavio odlazak iz Partizana, a u poslednjem kolu Super lige Srbije organizovan je njegov oproštaj. Međutim, deluje da postoje dobre šanse da se dogodi veliki preokret i da Izraelac ipak ostane u Humskoj

O tome je govorio Radosav Petrović, novi sportski direktor Partizana koji insistira na tome da čovek koji je prethodnih sedam sezona nosio crno-beli dres ostane u klubu.

1/8 Vidi galeriju Bibars Natho Foto: Starsport

Bibars Natho bi poput Gorana Troboka mogao da dobije posao u Partizanu, a Trobok je imenovan prvom čovekom skauting službe.

"Kada su u pitanju pojačanja u sportskom sektoru, priključiće nam se Goran Trobok u skauting službi. Juče sam razgovarao sa Bibarsom Nathom, trenutno je sa porodicom na odmoru. On je neko ko je ostavio veliki trag u ovom klubu i voleli bismo da se priključi. O tome ćemo pričati kad se vrati u Beograd. Verujem da ćemo na obostrano zadovoljstvo pronaći neko dobro rešenje i da će nam se priključiti".

A kada je reč o Bibarsu Nathu...

"Ostavili smo to da razgovaramo kad se vidimo, dali smo mu doznanja da bismo voleli. Ja bih lično voleo da se priključi sa znanjem, iskustvom i energijom. Videćemo se kad se vrati, popričaćemo o svemu i verujem da ćemo nači rešenje za sve", poručio je Petrović.

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