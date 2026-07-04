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Pomogla je pozajmica u portugalskoj Alverki srpskom napadaču Marku Milovanoviću da vrati golgetersku formu. Nekadašnji napadač Partizana odigrao je dobro u Portugaliji i kao pozajmljeni fudbaler španske Almerije postigao devet pogodaka u Primeiri, a njegove igre zapale su za oko engleskom Portsmutu.

Toliko, da su čelnici kluba iz Čempionšipa učinili sve da dovedu 23-godišnjeg napadača i u tome konačno uspeli.

Marko Milovanović Foto: PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Alamy / Profimedia, Starsport

Naime, poznati specijalista za vesti na fudbalskom tržištu Fabricio Romano danas javlja da će Milovanović u transferu vrednom 6.000.000 evra, uz 15 odsto od naredne prodaje, pojačati Portsmut.

Milovanović je ponikao u Partizanu, a iz Humske je otišao još na leto 2022. kada ga je u transferu vrednom 3.500.000 prodao Almeriji.

Kurir sport / Sportske.net

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