KAO GROM IZ VEDRA NEBA! BIO JE BISER PARTIZANA, A ENGLESKI GIGANT SADA ZA NJEGA DAJE 6 MILIONA EVRA! Srbin pred ogromnim transferom, ovo su detalji!
Pomogla je pozajmica u portugalskoj Alverki srpskom napadaču Marku Milovanoviću da vrati golgetersku formu. Nekadašnji napadač Partizana odigrao je dobro u Portugaliji i kao pozajmljeni fudbaler španske Almerije postigao devet pogodaka u Primeiri, a njegove igre zapale su za oko engleskom Portsmutu.
Toliko, da su čelnici kluba iz Čempionšipa učinili sve da dovedu 23-godišnjeg napadača i u tome konačno uspeli.
Naime, poznati specijalista za vesti na fudbalskom tržištu Fabricio Romano danas javlja da će Milovanović u transferu vrednom 6.000.000 evra, uz 15 odsto od naredne prodaje, pojačati Portsmut.
Milovanović je ponikao u Partizanu, a iz Humske je otišao još na leto 2022. kada ga je u transferu vrednom 3.500.000 prodao Almeriji.
Kurir sport / Sportske.net