Slušaj vest

FK Partizan će po završetku reprezentativnih obaveza ponovo imati na raspolaganju Nihada Mujakića, pošto je Gazijantep odlučio da ne aktivira opciju otkupa njegovog ugovora.

Turski prvoligaš imao je mogućnost da otkupi iskusnog štopera za 1.200.000 evra, ali je na kraju odustao od tog poteza. Mujakić će se nakon završetka obaveza sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine na Svetskom prvenstvu vratiti u Humsku, makar privremeno - prenose turski mediji.

1/4 Vidi galeriju Mujakić i Zubairu Foto: Starsport

Rođeni Sarajlija je tokom prošle sezone nastupao na dve pozajmice u Turskoj. Prvi deo sezone proveo je u Ejupsporu, dok je prolećni deo odigrao u dresu Gazijantepa, za koji je upisao 11 nastupa u tamošnjem prvenstvu.

Mujakić je u Partizan stigao u leto 2024. godine iz Ankaragučua u transferu vrednom 895.000 evra. Tokom prve sezone u crno-belom dresu odigrao je 34 utakmice i postigao jedan pogodak, ali nije uspeo da opravda očekivanja, a njegova visoka plata predstavljala je značajan finansijski teret za klub.

Zbog toga će rukovodstvo Partizana tokom letnjeg prelaznog roka pokušati da pronađe novo rešenje za iskusnog defanzivca i realizuje njegov transfer.

Iako na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku nije upisao nijedan nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Mujakićevo prisustvo na spisku nacionalnog tima donelo je finansijsku korist Partizanu. U skladu sa pravilima FIFA, klub iz Humske inkasirao je oko 200.000 evra, koliko pripada svakom klubu za igrača koji se našao u sastavu reprezentacije učesnice Mundijala.

BONUS VIDEO: