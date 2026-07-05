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Bešiktaš i Arsenal su postigli dogovor oko transfera belgijskog krilnog napadača Leandra Trosara u turski klub, preneli su brojni relevantni mediji i fudbalski insajderi.

Pred nama je potpuno neočekivan posao, jer je Belgijanac bio jako važan "šraf" u šampioskoj ekipi Mikela Artete.

U sezoni u kojoj je Arsenal osvojio Premijer ligu i dogurao do finala Lige šampiona, Trosar je odigrao 50 utakmica u svim takmičenjima i upisao osam golova i 11 asistencija.

1/5 Vidi galeriju Proslava Arsenala u prestonici Velike Britanije Foto: Simon Wilkinson/SWpix.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, Avpics / Alamy / Profimedia, RichardBaker / Alamy / Profimedia

Vrednost posla će biti oko 20.000.000 evra, 18 miliona fiksno, dok su preostala dva miliona predviđena kroz bonuse.

Ipak, pregovori oko ličnih uslova ugovora između 31-godišnjeg Belgijanca i turskog kluba i dalje su u toku.

Trosar trenutno nastupa za Belgiju na Mundijalu, gde njegovu reprezentaciju čeka duel osmine finala protiv SAD-a.

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