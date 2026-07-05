KO SE OVOME NADAO?! Usred Svetskog prvenstva šampion Premijer lige dogovorio šokantan transfer
Bešiktaš i Arsenal su postigli dogovor oko transfera belgijskog krilnog napadača Leandra Trosara u turski klub, preneli su brojni relevantni mediji i fudbalski insajderi.
Pred nama je potpuno neočekivan posao, jer je Belgijanac bio jako važan "šraf" u šampioskoj ekipi Mikela Artete.
U sezoni u kojoj je Arsenal osvojio Premijer ligu i dogurao do finala Lige šampiona, Trosar je odigrao 50 utakmica u svim takmičenjima i upisao osam golova i 11 asistencija.
Vrednost posla će biti oko 20.000.000 evra, 18 miliona fiksno, dok su preostala dva miliona predviđena kroz bonuse.
Ipak, pregovori oko ličnih uslova ugovora između 31-godišnjeg Belgijanca i turskog kluba i dalje su u toku.
Trosar trenutno nastupa za Belgiju na Mundijalu, gde njegovu reprezentaciju čeka duel osmine finala protiv SAD-a.
Kurir sport/sportske.net
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