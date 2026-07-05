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Dolaskom Masimilijana Alegrija na klupu Napolija, situacija srpskog reprezentativca Vanje Milinković-Savića se prilično zakomplikovala.

Prema najnovijim informacijama, klub je sada otvoren za njegov odlazak ukoliko stigne prava ponuda.

Napoli je prošle godine iskoristio klauzulu i doveo Vanju iz Torina za šest miliona evra. Sada, posle samo godinu dana, u Napoliju su spremni da ga puste uz znatno veću zaradu. Na stolu su već konkretne ponude, a najozbiljniji su Bešiktaš i Hal Siti.

1/5 Vidi galeriju Vanja Milinković-Savić Napoli Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Spada / LaPresse / Profimedia

Hal se vratio u Premijer ligu posle decenije odsustva i trenutno gradi ekipu koja bi trebalo da se bori za opstanak. S druge strane, Bešiktaš želi da se vrati među najbolje u Turskoj i predstavlja atraktivnu opciju za igrača koji traži novu sredinu.

Novi trener Vinćenco Italijano odlično poznaje Vanju iz Serije A i navodno najviše insistira na ovom transferu.