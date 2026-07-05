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Dolaskom Masimilijana Alegrija na klupu Napolija, situacija srpskog reprezentativca Vanje Milinković-Savića se prilično zakomplikovala.

Prema najnovijim informacijama, klub je sada otvoren za njegov odlazak ukoliko stigne prava ponuda.

Napoli je prošle godine iskoristio klauzulu i doveo Vanju iz Torina za šest miliona evra. Sada, posle samo godinu dana, u Napoliju su spremni da ga puste uz znatno veću zaradu. Na stolu su već konkretne ponude, a najozbiljniji su Bešiktaš i Hal Siti.

Vanja Milinković-Savić Napoli Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Spada / LaPresse / Profimedia

Hal se vratio u Premijer ligu posle decenije odsustva i trenutno gradi ekipu koja bi trebalo da se bori za opstanak. S druge strane, Bešiktaš želi da se vrati među najbolje u Turskoj i predstavlja atraktivnu opciju za igrača koji traži novu sredinu.

Novi trener Vinćenco Italijano odlično poznaje Vanju iz Serije A i navodno najviše insistira na ovom transferu.

Trenutno deluje da je velika verovatnoća da srpski golman napusti Napulj već posle jedne sezone. Spekuliše se da bi obeštećenje moglo da dostigne oko 18 miliona evra, tri puta više nego što je Napoli platio Torinu.

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