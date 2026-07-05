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Rasizam u fudbalu ponovo je bio u centru pažnje tokom Svetskog prvenstva 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku, nakon što su zabeleženi brojni incidenti na tribinama i na društvenim mrežama.

Na meti onlajn nasilja našli su se reprezentativci Holandije Džastin Klajvert, Kvinten Timber i Krisensio Samervil nakon promašenih penala protiv Maroka, dok su zabeleženi i skandali sa neprimerenim gestovima zvaničnih lica, kao i rasistički ispadi na utakmici Južna Koreja - Češka.

O ovim slučajevima i širem problemu rasizma u sportu, koji se prema ocenama analitičara i dalje vodi bez konačnog rešenja, u emisiji "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović za Kurir televiziju govorili su Dejan Anđus, sportski novinar, Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije Kurira.

Rasizam i onlajn nasilje tokom Mundijala

Tokom Svetskog prvenstva u fudbalu ponovo je otvoreno pitanje rasizma i onlajn nasilja, nakon što su podaci FIFA pokazali da je broj slučajeva digitalnog zlostavljanja porastao za čak 33 odsto u odnosu na prethodni Mundijal, dok je svaki deseti komentar ocenjen kao rasistički.

Na tu pojavu osvrnuo se Miloš Bjelinić, koji je ukazao da se priroda problema značajno promenila u odnosu na ranije godine.

Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije Kurira. Foto: Kurir Televizija

- U onlajn i virtuelnom svetu to danas dominira. Nikada nije bilo tako izraženo. Na stadionima su postojali povremeni incidenti, skandiranja ili izolovani slučajevi, ali od toga se nije pravila ovakva medijska fama kao danas. Sada je to uzelo tolikog maha da je potpuno preplavilo društvene mreže. Posebno se to vidi u slučajevima pojedinih fudbalera, kao što su reprezentativci Holandije koji su posle promašenih penala bili izloženi brutalnim uvredama - naveo je Bjelinić.

Kako je dodao, slični obrasci ponašanja ponavljaju se i u drugim reprezentacijama, dok se fokus javnosti pojačava u trenucima kada sportske greške postanu povod za masovne reakcije na internetu.

- Nije to vezano samo za njih. Imali smo i nemačke i paragvajske fudbalere koji su promašivali penale. Problem nastaje kada se greška pojedinca poveže sa njegovom bojom kože i kada to ode u ekstrem. FIFA i UEFA sprovode kampanje protiv rasizma, i na stadionima se to donekle kontroliše, ali na internetu je situacija potpuno izmakla kontroli - istakao je on.

Rasizam i integracija u svetu sporta kroz istoriju

Dejan Anđus je govorio o istorijskom razvoju rasizma u sportu, ističući da je kroz decenije sport prolazio kroz proces postepene integracije igrača različitih rasa u profesionalne timove širom sveta.

Dejan Anđus, sportski novinar Foto: Kurir Televizija

- Rasizam je prisutan u svetu sporta i društvu već sto godina. Ako gledate istoriju fudbala, imate klubove koji su veoma kasno uveli crvenopute igrače. U američkoj košarci, crni igrači su u profesionalni sport ulazili tek posle Drugog svetskog rata, a prvi u NBA ligi igrao je tek pedesetih godina. U engleskom fudbalu, prvi reprezentativci afričkog porekla pojavili su se tek osamdesetih godina, dok je ekipa koja je osvojila Svetsko prvenstvo 1966. bila potpuno bela - naveo je Dejan Anđus.

On je dodao da su slični obrasci postojali i u drugim evropskim zemljama, ali da se situacija vremenom promenila pod uticajem migracija i postkolonijalnih procesa.

- U Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji i drugim zemljama imate isti obrazac. Bivše kolonije su postale deo tih društava i ljudi svih rasa i boja kože postali su ravnopravni građani i sportisti. Danas se to vidi u svim velikim evropskim gradovima. To je istorijski proces koji se više ne može zaustaviti - dodao je on.

Rasizam i navijačko ponašanje u sportu

Rajko Nedić je govorio o fenomenu rasizma u sportu i navijačkom ponašanju, ističući da je reč o složenom društvenom problemu koji se kroz istoriju manifestovao u različitim oblicima, ali i da se u savremenom sportu često pogrešno generalizuje.

Rajko Nedić, glavni urednik Kurira Foto: Kurir Televizija

- Što se tiče fudbala i sporta, fenomen rasizma je dublje prirode. Ako gledamo kroz istoriju, on se pojavljuje još od starog Rima, gde su postojali stavovi o tome da se ne treba mešati sa drugim rasama, i prati civilizaciju kroz vekove. Danas imate situacije da se u saopštenju kaže "rasističko ponašanje navijača" i klub bude kažnjen, ali je zanimljivo da u timu imate po nekoliko tamnoputih igrača koje isti ti navijači podržavaju i obožavaju - naveo je Nedić.

Kako je dodao, u praksi se često dešava da pojedini igrači budu izdvojeni kao meta navijačkih reakcija, dok većina publike ne pokazuje rasističke stavove.

- Većina ljudi koji dođu na utakmicu nisu rasisti i ne razmišljaju na taj način. Nekada se jednostavno u masi izdvoji jedan igrač koji postane meta, često i zbog provokacije ili reakcije na terenu. Ne može se reći da je ceo stadion rasistički nastrojen. Rasizam bi bio kada bi postojala ideja da određeni igrači uopšte ne treba da igraju, ali to nije slučaj u većini situacija - objasnio je on.

01:48 Rasizam i onlajn nasilje tokom Mundijala: "Problem nastaje kada se greška pojedinca poveže sa njegovom bojom kože" - Miloš Bjelinić Izvor: Kurir televizij

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