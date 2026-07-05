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Holandski fudbaler Denzel Damfris novi je igrač Real Madrida, saopštio je danas španski klub.

Barselona - Real Madrid 2:0 Foto: Agencia LOF / Actionplus / Profimedia

Ovaj 30-godišnji desni bek poslednjih pet godina nastupao je za Inter iz Milana sa kojim je osvojio dve titule u Seriji A, tri trofeja u Kupu Italije, a dva puta je igrao finale Lige šampiona.

Sa Real Madridom Damfris je potpisao četvorogodišnji ugovor, čime je postao četvrto pojačanje u letnjem prelaznom roku, nakon što je trener Žoze Morinjo doveo Ibraima Konatea, Bernarda Silvu i Marka Kukurelju.

Pored Intera Damfris je igrao i za Spartu iz Roterdama, Herenven i PSV, a ujedno postaje deveti Holanđanin koji će nositi dres Real Madrida.

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