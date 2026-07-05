- Mislim da naši igrači koji su ovde imaju neki kvalitet i da smo to morali da u datom trenutku pokažemo. Odigrali smo jako loše prvo poluvreme, kao da nismo bili prisutni na terenu. U drugom smo izgledali bolje, ali generalno u ove tri utakmice primili smo neke golove koje nije trebalo, to je moj utisak. Sigurno da bi nam bilo lakše na ovom turniru da je ekipa bila kompletna, ali bez obzira na tu činjenicu, nema opravdanja, jer sam siguran da smo mogli bolje. Nemam šta da zamerim igračima, možda sam ja lično mogao da donesem neke bolje odluke. Momci su se dosta istrošili tokom turnira. Želim im svu sreću u nastavku karijera- rekao je Petrić.