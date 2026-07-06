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Napredak iz Kruševca je jači za napadača Filipa Stuparevića (26), koji je potpisao jednogodišnji ugovor i već se priključio ekipi.

Stiže iz islandske IBV Vestmanije, igrao je i za škotske klubove Madervel, Morton, Domžale (Slovenija), Al Urubu (UAE), Pribam (Češka).

Pre sedam godina Voždovac ga je prodao engleskom Votfordu, koji ga je, kao 19-ogodišnjaka, platio Zmajevima tri miliona evra, ali su ga Englezi potom uglavnom slali na pozajmice.

Stuparević, nekada velika nada srpskog fudbala, bio je reprezentativac u svim mlađim kategorijama.

Filip Stuparević Foto: Starsport©, FK Napredak

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Napredak gol Jovan Marinković Izvor: Arenasport 1/printscreen